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NTD: Нигерия через 20 лет рискует остаться без лесов
Нигерия теряет свои леса с невиданной скоростью. Как передаёт NTD, лес исчезает из-за незаконной вырубки, расчистки земель под сельское хозяйство и заготовки дров. Местные жители опасаются, что через 20 лет в стране вообще не останется деревьев.

Вооружённый топором житель нигерийского буша отправляется на промысел в юго-западном штате Ондо.

Он ищет деревья, которые можно срубить. В этой самой густонаселённой стране Африки для него это единственный способ прокормить семью. Как и для многих жителей этого региона.

Впрочем, Нигерия теряет свои леса с невиданной скоростью. Теперь 61-летний мужчина опасается за своё будущее.
 
ЭГБОНТОЛУВА МАРИГИ, нигерийский дровосек: Я уверен, что скоро в лесу не останется деревьев. В ближайшие 10, 15 или 20 лет все деревья исчезнут.
 
Брёвна, которые рубят Мариги и другие дровосеки, скрепляют вместе и на буксирах транспортируют по реке на лесопилку в Лагосе. Путешествие занимает примерно неделю.
 
В прошлом году Мариги срубил почти 30 деревьев. Но в мировом масштабе это капля в море. Как сообщают экологические организации, в 2021 году мир потерял 97 тысяч гектаров лесов. А они могли бы поглотить почти 60 миллионов тонн СО2.
 
По некоторым оценкам, каждый год исчезает столько леса, сколько бы хватило, чтобы заполнить 300 тысяч футбольных полей.
 
МУРАТИ АМИНУ-КАНО, природозащитник: Мы должны сажать 300 миллионов деревьев в год, чтобы сохранить прежний уровень. Но мы уже много лет столько вырубаем. Представляете, какая грандиозная задача перед нами стоит.
 
Лес исчезает из-за незаконной вырубки, расчистки земель под сельское хозяйство и заготовки дров.
 
ЭГБОНТОЛУВА МАРИГИ: Я ем и пью за счёт этого леса. Я охочусь и продаю. Я вырубаю деревья и продаю.
 
На климатическом саммите в 2019 году президент Нигерии пообещал высаживать 25 миллионов деревьев в год. Однако зоозащитники говорят, что необходимо делать намного больше.
 
Дата выхода в эфир 10 июня 2022 года.
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