NBC: частые лесные пожары в США загрязняют воздух, угрожая здоровью американцев

Лесные пожары в США стали происходить чаще, делая воздух, которым дышат жители Соединённых Штатов, более опасным для здоровья, передаёт NBC. Кроме того, как показало одно из последних исследований, более 40% американцев живут в местах с повышенным уровнем сажи и смога.
Лесные пожары в Америке. Они стали масштабнее, происходят чаще и теперь угрожают нашему здоровью, делая воздух, которым мы дышим, более опасным. Об этом говорится в докладе Американской ассоциации лёгких. Она выяснила, что 137 миллионов американцев — более 40 процентов — живут в местах с нездоровым уровнем сажи и смога.
ПОЛ БИЛЛИНГС, старший вице-президент Американской ассоциации лёгких: Мы наблюдаем чересчур большое загрязнение от машин, грузовиков, электростанций и заводов, а также от лесных пожаров, которые негативно сказываются на нашем здоровье.
Четыре из пяти главных городов с опасным всплеском загрязнения сажей находятся в Калифорнии, где в 2020 году площадь, выжженная лесными пожарами, была рекордной. В результате пожара может образоваться токсичная химическая смесь, которую связывают с ростом случаев астмы, сердечных приступов, инсультов и рака лёгкого.
ЭНТОНИ ГЕРБЕР, пульмонолог: Вы бы не захотели вдыхать превратившиеся в пепел детали компьютера или аккумулятора. И если посмотреть на это с данного ракурса, то неудивительно, что вдыхание подобных частиц действительно вредно для вашего здоровья.
Особенно риску подвержены цветные люди, у которых шансы на то, что они будут жить в округе с нездоровым воздухом, в 3,6 раза выше, чем у белых людей. Свою роль играет и изменение климата.
ПОЛ БИЛЛИНГС: Изменение климата создаёт условия, которые приводят к появлению лесных пожаров на западе. При этом из-за высоких температур в наших городах образуется больше смога.
Но есть и хорошая новость. Состояние воздуха улучшается в Огайо, Нью-Джерси и здесь, в Нью-Йорке, где прикладываются усилия по обеспечению контроля над загрязняющими веществами.
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