NBC: тысячи жителей Колорадо в панике покидают свои дома из-за яростных пожаров
ПОЛИЦИЯ: Как можно скорее покиньте дома и отправляйтесь как можно дальше на восток.
ПОЛИЦИЯ: Как можно скорее покиньте дома и отправляйтесь как можно дальше на восток.
Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан в эфире «Украина 24» заявил, что на второй-третьей неделе нового 2022 года Украину ожидает очередная волна заболеваемости COVID-19.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что альянс НАТО уже «вступил» на Украину, там присутствуют инструкторы и строится инфраструктура организации.
Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области по причине гололедицы и ветра.
Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Нового года выразил надежду на поддержание контактов и развитие сотрудничества двух стран.
В пресс-службе МЧС России заявили, что маловодье и засуха прогнозируются в 2022 году на территории регионов в южной части России.
Россиянка Юлия Канакина завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по скелетону в латвийской Сигулде.
Зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) стал первым в России, в котором началось перевооружение на зенитную ракетную систему С-350 «Витязь», сообщил командующий армии генерал-лейтенант Николай Гостев.
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко назвала число украинцев, принявших белорусское гражданство с августа 2021 года.
Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко оценил шансы сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
В России в пятницу, 31 декабря, завершился осенний призыв на военную службу, сообщает Минобороны.
Три человека, включая трёхлетнего ребёнка, погибли в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи.
Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир оценил шансы бело-голубых в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди высказался о риске развития рака у болевших COVID-19.
Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.
Советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер скончался в возрасте 96 лет.
За сутки в Москве зафиксировали 2739 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.
20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль сообщил, что прибыл на Зелёный континент для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.
Россия предоставит адекватный ответ Украине на любые возможные военные провокации в Донбассе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что, по прогнозам 2020 года, пандемия коронавируса должна была завершиться летом 2022 года, но, учитывая мутирование вируса, однозначно дать ответ теперь нельзя.
Китайские власти испытывают положительные ожидания от перспектив сотрудничества с Россией в следующем году, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поздравил бывшего главного тренера манкунианского клуба сэра Алекса Фергюсона с 80-летием.
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов в преддверии Нового года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
На Филиппинах число погибших в результате мощного тайфуна «Раи» превысило 400.
За сутки в России выявили 20 638 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон будет назначена на пост главного тренера клуба женской НБА (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес».
Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что американская сторона примет меры в случае вторжения России на Украину.
Россия не позволит США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Гендиректор ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий заявил, что разработанный предприятием перспективный российский бронеавтомобиль «Атлет» успешно завершил государственные испытания.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.
Полузащитник сборной Парагвая по футболу Хесус Медина близок к переходу в московский ЦСКА.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством.
Предложения России по гарантиям безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, которая основывается на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что украинская армия будет разгромлена менее чем за десять минут, если вдруг между Украиной и Россией начнётся вооружённый конфликт.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в ходе предновогоднего опроса ответил, какой напиток на Новый год будут употреблять нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Химок» Павел Мамаев.
На Кубе с 5 января начнут требовать у въезжающих в страну иностранных граждан сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает газета Granma.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в ходе предновогоднего опроса рассказал, что бы случилось, если бы игроков заставляли тренироваться в новогоднюю ночь.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальное признание правительства движения «Талибан»* в мире будет зависеть от того, как будут выполняться их обещания.
«Калгари Флэймз» переиграл в гостях «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал резкое похолодание в Москве в ночь на 2 января.
Австрийские власти против использования газопровода «Северный поток — 2» для давления на Россию в контексте ситуации на Украине, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
В пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщили, что игровой свитер российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стал самым популярным у поклонников столичной команды в 2021 году.
Эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли написали статью для издания Foreign Affairs, в которой выразили мнение, что Россия вынесла экономические уроки из распада СССР.
Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 7029 — до 3 667 649.
Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран в ходе предновогоднего опроса ответил, какое желание на Новый год загадает владелец «Спартака» Леонид Федун.
Известный тренер Валерий Непомнящий в ходе предновогоднего опроса ответил, какую песню на Новый год он хотел бы услышать от главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью RT, что переговоры США и России служат интересам безопасности в Европе.
«Флорида Пантерз» нанесла разгромное поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Космонавты и астронавты, которые находятся на Международной космической станции (МКС), 15 раз встретят Новый год.