N-TV: немецких пожарных уличили в излишней медлительности

В некоторых регионах ФРГ пожарные команды тратят более получаса на то, чтобы добраться до места возгорания, пишет N-TV, ссылаясь на исследование института немецкой экономики. В исследовании отмечается, что наиболее медленно реагируют пожарные из северо-восточных регионов Германии.

В некоторых регионах Германии пожарным требуется почти полчаса, для того чтобы добраться до места происшествия, пишет N-TV, ссылаясь на исследование, проведённое институтом немецкой экономики (IW).

Отмечается, что наибольшее время ожидания пожарных зафиксировано в северо-восточных немецких землях: Мекленбург-Померании и Бранденбурге. Однако и в некоторых западных землях пожарным требуется излишне много времени.

В IW подчёркивают, что в период рождественских и новогодних праздников в Германии случается примерно 29 тыс. пожаров. В таких условиях скорость прибытия пожарных на место возгорания особенно важна: к примеру, согласно законами Тюрингии, время прибытия пожарных не должно превышать 17 минут, а в Северном Рейне — Вестфалии этот показатель составляет 8 минут.

Согласно подсчётам IW, в среднем по Германии время прибытия пожарных на место составляет 12,5 минуты. В крупных городах эта же цифра в среднем колеблется от 6 до 8 минут. В рамках своего исследования IW изучили геокоординаты около 26 тыс. немецких пожарных команд, пишет N-TV.