В штате Колорадо лесные пожары вынуждают местных жителей эвакуироваться, передаёт NBC. Между тем пожарные бригады, которые борются с распространением пламени, сталкиваются с сильными порывами ветра, говорится в материале.
Лесные пожары в Колорадо вынудили некоторых жителей покинуть свои дома.
Пожарным бригадам, которые пытаются взять распространение пламени под свой контроль, приходится иметь дело с порывами ветра 25-30 миль в час.
В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в результате стрельбы на домашней вечеринке погибли двое несовершеннолетних, ещё как минимум девять человек пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.
Экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал украинского посла Андрея Мельника за «распространение теорий заговора» после обвинения в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Der Spiegel.
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух прокомментировал падение фигуриста Евгения Семененко на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, вследствие которого он получил сотрясение мозга.
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Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что иностранных наёмников, участвующих в боях на стороне украинских националистов, в лучшем случае ждёт долгий тюремный срок.
Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность главы правительства страны, свидетельствуют результаты исследования, проведённого социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев с начала военной спецоперации привлёк около 7 тыс. наёмников из разных государств, в настоящее время их осталось менее 5 тыс.
Глава Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Хао Чунь заявил, что китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою национальную орбитальную станцию вместе Россией и другими странами, невзирая на сложную геополитическую ситуацию в мире.