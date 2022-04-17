NBC: лесные пожары в Колорадо вынуждают людей покидать свои дома

16:19 Плющев: Капризов не гонится за рекордами, а работает на результат команды Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об успехах нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

16:18 В России возбудили уголовное дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове В России возбудили уголовное дело по факту сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

16:12 До начала спецоперации на Украине в ДНР за время эскалации погибли более 70 мирных жителей В границах Донецкой Народной Республики до начала российской военной спецоперации на Украине с 17 февраля погибли более 70 мирных жителей.

16:04 Бышовец: у «Сочи» есть реальная возможность занять третье место Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Сочи» может составить конкуренцию ЦСКА в борьбе за бронзу в чемпионате России по футболу.

16:00 Пётр Воробьёв считает назначение Ротенберга единственным усилением штаба СКА Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился мнением о работе главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга.

15:59 В США в результате стрельбы на вечеринке погибли два человека В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в результате стрельбы на домашней вечеринке погибли двое несовершеннолетних, ещё как минимум девять человек пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.

15:58 Гол Полоза на 87-й минуте принёс «Ростову» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ «Ростов» на выезде взял верх над тульским «Арсеналом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

15:51 Евросоюз выделил дополнительно €50 млн на гуманитарную помощь Украине Европейский союз направил €50 млн в качестве гуманитарной поддержки Украине, сообщается в отчёте Еврокомиссии.

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15:40 В Красноярском крае загорелись три жилых дома Три жилых дома загорелись в деревне Кубеково под Красноярском, из-за ветра есть угроза перехода огня на дачные участки, сообщили в краевом главке МЧС.

15:36 Гончаренко предположила, что причиной падения Семененко мог стать слишком яркий прожектор Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что причиной падения фигуриста Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко мог стать слишком яркий свет прожекторов.

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15:29 Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор на месторождении Эль-Филь Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила 17 апреля форс-мажор на месторождении Эль-Филь на юге страны после остановки добычи там нефти.

15:20 Der Spiegel: экс-глава МИД ФРГ раскритиковал посла Украины Мельника за «теории заговора» Экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал украинского посла Андрея Мельника за «распространение теорий заговора» после обвинения в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Der Spiegel.

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15:06 Минобороны России: Киев запретил боевикам в Мариуполе вести переговоры о сдаче в плен Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев приказал боевикам, находящимся на окружённой и заблокированной в Мариуполе территории металлургического комбината «Азовсталь», расстреливать тех, кто хочет сложить оружие.

14:53 В НХЛ признали первой звездой дня арбитра, который проработал 23 сезона в лиге Арбитр Брэд Майер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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14:42 Ребров обратился к фанатам «Спартака» после матча с «Рубином» Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

14:35 Сотрудники Росгвардии доставили более 500 тонн гумпомощи жителям Украины за неделю Росгвардейцы совместно с МЧС России за неделю обеспечили выдачу свыше 500 т гуманитарной помощи в южных регионах Украины, информирует пресс-служба ведомства.

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14:10 Второе дело возбуждено после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, после ДТП с участием двух автобусов в Воронежской области.

14:00 В результате падения вертолёта сельхозавиации на Кубани погиб один человек В Мостовском районе Краснодарского края упал вертолёт сельскохозяйственной авиации, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

13:58 Авербух считает, что Семененко упал на шоу Плющенко из-за ошибки в исполнении прыжка Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух прокомментировал падение фигуриста Евгения Семененко на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, вследствие которого он получил сотрясение мозга.

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13:44 Полковник ЛНР заявил, что бойцы ВСУ боятся сдаваться из-за возможности расстрела своими же Полковник ЛНР Владимир Полуполтинных заявил корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что бойцы ВСУ боятся сдаваться в плен, так как их за подобные попытки убивают свои же.

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13:08 Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу филиала ВГТРК в Чечне Роскомнадзор требует от Google восстановить доступ к YouTube-каналу филиала ВГТРК в Чеченской Республике.

13:04 Власти ДНР уведомили МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что МИД Болгарии уведомлено о готовности ДНР отправить домой болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, но ответа пока нет.

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12:51 В Швейцарии призвали исключить представителей России и Белоруссии из МОК Министр спорта Швейцарии Виола Амерд направила президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху письмо с призывом исключить официальных лиц из России и Белоруссии из МОК.

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12:35 Опрос: рекордное количество немцев недовольны политикой Шольца Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность главы правительства страны, свидетельствуют результаты исследования, проведённого социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

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12:14 В Москве выявили 603 случая коронавируса за сутки В Москве за сутки выявили 603 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

12:11 The Sun: Роналду получит €1 млн в виде бонуса за хет-трик в матче с «Норвичем» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получит крупный бонус после хет-трика в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу с «Норвичем» (3:1).

12:06 Минобороны России: из почти 7000 привлечённых на Украину наёмников осталось менее 5000 Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев с начала военной спецоперации привлёк около 7 тыс. наёмников из разных государств, в настоящее время их осталось менее 5 тыс.

12:03 Губерниев объяснил, почему Вяльбе никогда не придёт к нему на интервью Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о президенте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

12:00 Китай намерен использовать свою космическую станцию вместе с Россией и другими странами Глава Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Хао Чунь заявил, что китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою национальную орбитальную станцию вместе Россией и другими странами, невзирая на сложную геополитическую ситуацию в мире.