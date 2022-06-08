Le Figaro: без ламелей и поддонов — в Европе ощутили нехватку древесины из России и с Украины

В процентном соотношении Россия и Украина составляли в европейском импорте древесины не такую уж большую роль, но при этом они поставляли весьма специфические комплектующие и товары вроде ламелей для кроватей и поддонов, пишет Le Figaro. Поэтому нынешняя ситуация, при которой экономика и логистика Украины нарушены, а против России введены санкции, сказывается и на европейском мебельном производстве.

Возможно, французам будет тяжело уснуть в ближайшее время, пишет Le Figaro. Но дело не столько в экономических или политических проблемах, а в том, что французским мебельщикам не хватает древесины на ламели для кроватей. Как они поясняют, в основном они использовали ламели украинского производства. Хотя в отношении Украины нет никакого эмбарго, украинская экономика полностью дезорганизована, и вся логистика нарушена. В итоге во Франции ощутили нехватку этих составляющих для производства кроватей.

Но проблемы этим не ограничиваются, отмечает автор статьи. Россия — важный экспортёр не только газа, нефти и алюминия, но также и древесины. У неё больше 800 млн га леса, это 20% мировых запасов. Но из-за санкций экспорт остановлен. Пока ещё санкции не работают в полную силу, контракты, заключённые до 9 апреля, могут исполняться до 10 июля. Но после этого весь импорт из России будет закрыт.

При этом из России шли огромные объёмы: в прошлом году Москва экспортировала 30,6 млн кубометров пилёного леса. Впрочем, Европа не является главным рынком для России: только 5 млн кубометров из этого объёма пошли в Европу, из них 300 тыс. кубометров — во Францию. Это только 3% от потребности Франции в пилёном лесе.

То есть дефицита леса в Европе не будет, пишет автор статьи, но есть опасность, что будет дефицит отдельных специфических товаров. Например, древесины хвойных пород, которой на французский рынок Россия поставляет 20—25%. Проблемы могут возникнуть с древесиной из берёзы, но это весьма небольшой рынок, хотя он и очень сильно сконцентрирован на России.

Но все опрошенные изданием эксперты говорят, что проблемы будут с производством поддонов — их делают на Украине. Впрочем, некоторые европейские производители переориентируют своё производство на поддоны, тем более что цены растут и делают эту область коммерчески привлекательной.

С января по апрель цена на ДСП выросла больше чем на 20%. В итоге по сравнению с ценами 2019 года нынешние цены на древесину составляют 200—250%. Пока что производителям мебели удаётся перекладывать бремя от повышения цен на своих покупателей, но непонятно, как долго это продлится. Они уже видят замедление развития экономики, и это говорит о том, что они не смогут больше поднимать цены на конечный продукт, пишет Le Figaro.