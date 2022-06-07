NEOPresse: российские контрсанкции против Gazprom Germania обойдутся немцам в €5 млрд в год

Прекращение поставок российского газа немецкой компании Gazprom Germania и её дочерним предприятиям вынудило немецкие власти к поиску альтернатив, сообщает NEOPresse. При этом они наверняка будут более дорогостоящими. По оценкам министра экономики Роберта Хабека, для продолжения своей деятельности компании понадобится 10 млн кубометров голубого топлива в день, что обойдётся бюджету страны в €3,5 млрд в год. К тому же в газовом хранилище в коммуне Реден в Нижней Саксонии не хватает газа на целых €2,5 млрд. В результате все дополнительные расходы будут переложены на конечного потребителя, объясняет издание.

Газовые санкции России против компании Gazprom Germania и её дочерних предприятий ежегодно будут обходится немецким потребителям в €5 млрд, сообщает NEOPresse. Так как Москва остановила поставки голубого топлива, руководству придётся искать им замену, которая наверняка будет более дорогостоящей. По информации, поступающей от представителей отрасли, дополнительные расходы планируется переложить на конечного потребителя.

Кремль остановил экспорт в соответствии с декретом о штрафных мерах в энергосекторе от 12 мая, продолжает издание, так как немецкое правительство передало Gazprom Germania под доверительное управление. При этом в Федеральном министерстве экономики и защиты климата отказались называть конкретную сумму, в которую обойдутся российские контрсанкции.

Теперь Федеральное сетевое агентство ФРГ, как управляющая компания, должна найти замену газу на рынке, чтобы предприятие продолжило выполнять договоры с городскими коммунальными службами и региональными поставщиками. Министр экономики Германии Роберт Хабек оценивает необходимый объём в 10 млн кубометров в день, что обойдётся бюджету страны в €3,5 млрд в год.

Другие расходы возникнут из-за необходимости заполнить газовое хранилище в коммуне Реден в Нижней Саксонии. Там не хватает 3,1 млрд кубометров голубого топлива, что по нынешним ценам на спотовом рынке составляет €2,5 млрд. С октября же расходы планируют переложить на коммунальные службы и региональных поставщиков, а те, в свою очередь, — на конечного потребителя, заключает издание.