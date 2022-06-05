DWN: «сначала обеспечьте стране надёжное энергоснабжение» — премьер Саксонии остудил санкционный угар Берлина

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер остудил санкционный угар министра экономики Германии Роберта Хабека, выступающего за отказ от российских угля и нефти, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Пусть Берлин сначала обеспечит надёжное энергоснабжение по доступным ценам, требует он, предостерегая, что перебои в поставках приведут к взрывному росту стоимости бензина.

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российских угля и нефти, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надёжное энергоснабжение. Это касается в первую очередь нефти, ну и, конечно же, газа», подчеркнул он. При этом энергоресурсы должны продаваться по приемлемым для потребителей и предприятий ценам, добавил немецкий политик.

Кречмер попытался осудить санкционный угар министра экономики Германии Роберта Хабека, напомнив ему, что его работа не в том, чтобы предупреждать о грядущей рецессии в стране, а в том, чтобы её не допустить. «Поэтому он должен действовать», требует премьер. По его словам, нельзя допустить взрывного роста цен на бензин из-за перебоев в поставках.

Он напомнил, что рост цен на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий составил от 80% до 100%. «Так не пойдёт», — подчеркнул Кречмер, призвав Берлин проводить политику, которая обеспечит конкурентоспособность страны. В этой связи он также призвал не спешить с отключением от электросети атомных электростанций.