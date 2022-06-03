TVЕ: из-за малайзийского запрета на экспорт курятины сингапурцы рискуют остаться без национального блюда

Из-за нехватки кормов Малайзия временно запретила экспорт курятины, пытаясь таким образом стабилизировать внутренние цены и местное производство птицы, передаёт TVE. Между тем этот запрет вызвал тревогу в соседнем Сингапуре, где многие заведения подумывают отказаться от местного национального блюда — курицы с рисом.

Малайзия временно запретила экспорт курицы. Как предупреждают власти, для откорма птиц и повышения их производства не хватает кормов, поскольку Украина и Россия урезали свои поставки.



Малайзия пытается стабилизировать не только цены, но и местное производство этих птиц, поскольку у последних из-за ухудшения питания больше времени уходит на рост, а следовательно, они позднее попадают на рынок.



«Не более трёх куриц на одного покупателя», — гласит эта надпись на одной из лавок в Куала-Лумпуре.



МУЖЧИНА: Неважно, ввели они запрет на экспорт или нет, цены до сих пор остаются высокими.



ДЕВУШКА: Цены на курятину выросли. Жаль, что происходящее затронуло и эти мясные лавки.



Сельхозпроизводители вынуждены нормировать выдачу кормов на этой птицефабрике, где удавалось получать по семь выводков в год — 45 тысяч птиц в каждом. А в этом году будет только пять выводков. Владелец птицефабрики залез в долги, чтобы покрыть рост расходов, и теперь опасается, что в конце концов ему придётся закрыть этот бизнес.



ВЛАДЕЛЕЦ ПТИЦЕФЕРМЫ: В настоящий момент нам едва удаётся держаться на плаву. Если нам придётся брать на себя ещё больше расходов, просить больше кредитов, то, по-моему, мне будет проще стать водителем такси, то есть в этом бизнесе меня уже не будет.



Соседний Сингапур встревожен. Малайзия — его главный поставщик. Она поставляет 30 процентов курицы. По данным продовольственного агентства (Сингапура. — ИноТВ), в этом городе-государстве перед владельцами заведений, в которых продаётся национальное блюдо — курица с рисом, встал вопрос либо использовать мороженную курицу, либо заняться другим бизнесом. Для господина Тана этот запрет стал катастрофой.



БИЗНЕСМЕН: В большинстве заведений, где продают курицу с рисом, используется свежее мясо. Мы в основном импортируем живую птицу. Этот запрет будет означать, что мы не сможем её продавать. Это всё равно что иметь «Макдоналдс» без гамбургеров.



Продовольственное агентство Сингапура сейчас делает ставку на мороженную курицу из Бразилии, откуда поступает 49 процентов мяса птицы, и призывает потребителей есть больше рыбы.



Дата публикации 01 июня 2022 года.