Midi Libre: французов предупредили о неизбежных отключениях электроэнергии зимой

01:05
Месси признался, что боится пропустить ЧМ из-за травмы
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, что опасается пропустить чемпионат мира в Катаре из-за повреждения.
00:54
Арбитр Кукуян — о Джикии: можем покричать друг на друга, а можем — ласково
Судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Кукуян рассказал об отношениях с защитником московского «Спартака» Георгием Джикией.
00:47
Байден объявил о выделении военной помощи для Украины на сумму $725 млн
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 млн.
00:37
Рогов: российская ПВО сбила дрон ВСУ над Мелитополем
Российская ПВО сбила дрон украинских военных над Мелитополем, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
00:35
Пименов считает, что игра между «Торпедо» и «Локомотивом» будет ярче, чем матч за первое место
Бывший футболист железнодорожников Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Торпедо».
00:20
Хавбек «Ливерпуля» Артур рассказал о своём состоянии после травмы
Полузащитник «Ливерпуля» Артур рассказал о повреждении, которое получил на тренировке.
00:18
Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22
Число погибших при взрыве на шахте в Бартыне на севере Турции возросло до 22, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
00:04
Журова оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы
Депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы форварда ФК «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы стать политиком.
23:54
Джоан Роулинг выразила соболезнования в связи со смертью актёра Робби Колтрейна
Британская писательница Джоан Роулинг выразила соболезнования в связи со смертью актёра Робби Колтрейна.
23:53
Кардиолог Емельянова рассказала о способах нормализовать давление без лекарств
Кардиолог многопрофильного медицинского центра «Философия красоты и здоровья» группы «Медскан» Ольга Емельянова рассказала о способах нормализовать давление без лекарств.
23:51
Биотехнолог Духовлинов высказался о перспективах кардинального прорыва в долголетии
Кандидат наук по специальности биохимия биотехнолог Илья Духовлинов высказался о перспективах кардинального прорыва в долголетии.
23:50
Капитан «Севморпути» Бралгин рассказал об особенностях судна
Сергей Бралгин, капитан транспортного судна с ядерной энергетической установкой «Севморпуть», рассказал об особенностях судна.
23:48
В SuperJob рассказали о перспективах выпускников найти работу
Основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал о перспективах выпускников найти работу.
23:47
«Венеция» проиграла «Фрозиноне» в матче Серии B, Черышев забил гол
«Венеция» потерпела поражение от «Фрозиноне» в матче девятого тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу.
23:47
В SuperJob прокомментировали ситуацию с удалённым форматом работы в IT-сфере
Основатель SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию с удалённым форматом работы в IT-сфере.
23:46
Автоэксперт Субботин дал советы по выбору щёток стеклоочистителей
Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин дал советы по выбору щёток стеклоочистителей.
23:44
В Алтайском крае объявили высокую пожароопасность до 17 октября
В Алтайском крае объявили высокую пожароопасность с 14 по 17 октября.
23:44
Зеленский: принц Саудовской Аравии пообещал выделить Украине макрофинансовую помощь
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал выделить Украине макрофинансовую помощь, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
23:34
Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили представители местной власти.
23:34
Черчесов не удивился, что Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство.
23:32
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму в выходные
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму в выходные.
23:27
ТАСС: в Херсоне прозвучало четыре взрыва
В Херсоне прозвучало четыре взрыва; по предварительным данным, работает российская система ПВО.
23:22
Пименов считает, что Йоканович не доработает до зимы в «Динамо»
Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович не доработает до зимы в клубе.
23:20
Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 14
Число погибших при взрыве на шахте в Бартыне на севере Турции увеличилось до 14. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
23:20
Флеболог Орлов рассказал о пользе плавания и велопрогулок для профилактики отёчности ног
Врач-флеболог кандидат медицинских наук Владислав Орлов рассказал, что для профилактики периодических отёков ног рекомендовано плавание и велопрогулки.
23:16
В Ленобласти предупредили об усилении ветра до 20 м/с
В Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды 16 и 17 октября.
23:14
Литвинов: в «Спартаке» «нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть «Зенит»
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о силе санкт-петербургского «Зенита».
23:13
Автоэксперт Субботин рассказал, как продать подержанную машину
Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, как продать подержанную машину.
23:12
Захарова указала на критический проамериканский перекос в политике Швейцарии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала критическим проамериканский перекос в политике Швейцарии.
23:00
Инфляция в Хорватии ускорилась до 12,8%
В государственном статбюро Хорватии сообщили об ускорении инфляции в среднем на 12,8% в годовом исчислении, что является абсолютным рекордом за всю историю ведения статистики.
22:59
Селихов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов отреагировал на продление контракта с красно-белыми.
22:50
В Москве возбудили дело в связи с выдачей в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки
Прокуратура Москвы вместе с МВД проводит проверку в связи с выявлением более 800 фактов фиктивного приёма в НОЧУ «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации, сообщили Агентству городских новостей «Москва» источники в полиции и надзорном ведомстве.
22:49
Дипломат Крутских: руководству России хватит выдержки для удержания мира от катастрофы
Российским руководству и дипломатии хватит выдержки и политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности Андрей Крутских.
22:48
Карпин раскритиковал судейство в матче с «Уралом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
22:43
В МЧС сообщили о локализации крупного пожара на складе в Екатеринбурге
Крупный пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
22:38
Гончаренко — о победе над «Ростовом»: игра в атаке и обороне приносит удовлетворение на данном этапе
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
22:33
В Калининградской области завели дело по факту попытки вывоза янтаря на 20 млн рублей
В Калининградской области завели уголовное дело по факту попытки вывоза янтаря на 20 млн рублей.
22:32
Власти Украины и Индонезии установили безвизовый режим между странами
Власти Украины и Индонезии подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
22:27
Директор Молочного союза России Маницкая прокомментировала ситуацию с Danone
Директор Молочного союза России Людмила Маницкая прокомментировала решение Danone о передаче контроля над бизнесом в России.
22:24
В мире зафиксировано почти 73 тысячи случаев заболевания оспой обезьян
Почти 73 тыс. случаев заболевания оспой обезьян зафиксировано в мире. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
22:24
Миколог Вишневский рассказал, какие грибы можно собирать в Подмосковье до Нового года
Миколог Михаил Вишневский рассказал, какие грибы можно собирать в Московской области до Нового года.
22:15
В результате взрыва на шахте в Турции два человека погибли, ещё 20 получили ранения
Двое погибли, ещё 20 человек получили ранения при взрыве на шахте в Бартыне на севере Турции, заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
22:13
Черчесов: для «Спартака» игры с ЦСКА самые тяжёлые в сезоне
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком».
22:03
NI: США могут серьёзно изменить позицию по Украине при больших потерях своей армии
Позиция администрации и общественности США по Украине может серьёзно измениться в случае, если американские военные будут вовлечены в конфликт и армия Соединённых Штатов понесёт большие потери. С таким мнением выступил обозреватель The National Interest Леон Хадар.
22:02
Блинкова победила украинку Калинину и вышла в полуфинал теннисного турнира в Клуж-Напоке
Россиянка Анна Блинкова обыграла украинку Ангелину Калинину и вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в румынской Клуж-Напоке (Румыния).
21:57
Шишков и Исаев встретятся в главном бою TOP DOG FC 17
Евгений Шишков в поединке за временный титул в лёгкой весовой категории встретится с Исой Исаевым на турнире по кулачным боям TOP DOG FC 17.
21:49
Стилист Скороходова отметила, что россияне адаптировались к ситуации после ухода западных брендов
Стилист, дизайнер украшений Анна Скороходова рассказала, как отреагировали российские покупатели на уход с отечественного рынка иностранных брендов.
21:48
В Южно-Сахалинске зарегистрировали юрлицо нового оператора «Сахалина-1»
Юридическое лицо нового оператора «Сахалина-1» зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
21:46
Ставропольский край получит ещё более 1 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Ставропольский край получит из федерального бюджета ещё более 1 млрд рублей на поддержку семей с детьми.
21:42
Хачатурянц о матче ЦСКА — «Спартак»: шансы команд оцениваю 50 на 50
Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о предстоящем столичном дерби в рамках 13-го тура между ЦСКА и «Спартаком».