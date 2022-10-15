Midi Libre: французов предупредили о неизбежных отключениях электроэнергии зимой

Представитель французской электроэнергетической компании EDF заявил, что отключения электричества в стране зимой будут неизбежны даже в отсутствие экстремальных холодов, сообщает Midi Libre. Как отмечает издание, ранее в компании рассчитывали обеспечить граждан электроэнергией в полном объёме с помощью мер по экономии.

Если ранее французская электроэнергетическая компания EDF полагала, что сможет выдержать темп и обеспечить всю страну электроэнергией зимой с помощью предпринимаемых французами «небольших шагов», то 13 октября на заседании социально-экономического совета компании секретарь комитета Филипп Пейдж Ле Мерур заявил, что без отключений этой зимой не обойтись, сообщает Midi Libre.

В дополнение к заявлению о том, что «возможностей для сглаживания будет недостаточно», сотрудник компании подчеркнул, что даже в случае «обычной с точки зрения холода» зимы отключения будут неизбежными. Как напоминает издание, ранее EDF предполагала этот сценарий только в случае «очень холодной» зимы.

Это заявление было сделано на фоне объявления профсоюзов о начале забастовки, которая затронет восемь ядерных реакторов EDF, в поддержку бастующих на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах, обращает внимание газета.