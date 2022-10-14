Die Welt: на экс-солиста Modern Talking набросились за критику санкций против России
Немецкий музыкальный продюсер Дитер Болен, известный многим благодаря своему участию в дуэте Modern Talking, раскритиковал антироссийские санкции Германии, сообщает Die Welt. «Если бы они (немецкие политики. — ИноТВ) не принимали эти штрафные меры, а проявили благоразумие и сели за стол (переговоров. — ИноТВ), то людям бы сейчас не пришлось заниматься всей это чепухой, — заявил он. — Теперь нам приходится мёрзнуть, теперь нам нужно то и сё, по-моему, всё это хрень».
Ссылки по теме
-
Biznes Alert: должны нарастать автоматически — польский эксперт об усилении санкционного давления на Россию
-
Focus: благодаря параллельному импорту россиянам не пришлось отказываться от многих привычных товаров с Запада
-
Economist: экономическая ситуация в России улучшается, а Европа сползает в рецессию
-
Деиндустриализация и одиночество: Asia Times рассказала, что ждёт Европу после разрыва с Россией