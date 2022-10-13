Focus: благодаря параллельному импорту россиянам не пришлось отказываться от многих привычных товаров с Запада

Многие немецкие производители отказываются от экспорта продукции в Россию из-за конфликта на Украине и западных санкций, пишет Focus. В результате россияне месяцами вынуждены обходиться без многих привычных товаров. Но благодаря параллельному импорту некоторые из них никуда не исчезли с полок супермаркетов и всё ещё доступны для заказа на онлайн-платформах. К необычной ситуации адаптируется и рынок труда.

Многие немецкие производители потребительских товаров отказываются от экспорта своей продукции в Россию из-за конфликта на Украине. Haribo, Jägermeister, Krombacher и Bitburger, например, жертвуют некогда очень прибыльными покупателями. Таким образом компании хотят продемонстрировать свою антивоенную позицию. Из-за этого россияне оказались отрезаны от многих привычных товаров, пишет Focus.

Однако с начала конфликта десятки российских предпринимателей всё-таки выполнили таможенные формальности для ввоза многих продуктов питания из Германии. При этом число деклараций о соответствии в базах данных почти не уменьшилось по сравнению с периодом до начала украинского кризиса. Haribo, Jägermeister, Krombacher — все эти компании можно легко обнаружить в списках.

Причиной служит процветающий параллельный импорт. В одной из российских газет утверждается, что некий Александр К. следит за тем, чтобы россияне продолжали потреблять золотых мишек Haribo. Мармелад из Германии по-прежнему можно купить в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Согласно российскому торговому реестру, Александр К. является оптовым торговцем, занимающимся продажей древесины и сантехнического оборудования.

Обход санкций и бойкотов за счёт деятельности на «сером рынке» не только наносит ущерб имиджу соответствующих компаний. Сами производители фактически не могут этому противодействовать. Теоретически владельцы товарных знаков в России могут запретить параллельный импорт, а также потребовать конфискации ввезённых товаров. Реальность, однако, такова, что российская таможня без проблем пропускает иностранные товары.

Как утверждает издание, в ввозе товаров без разрешения производителей в Россию «нет ничего нового». Совсем недавно, в 2008 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию, президенту Владимиру Путину пришлось запретить параллельный импорт из-за давления со стороны западных компаний. Потом, после аннексии Крыма* в 2014 году, этот вариант снова широко обсуждался. Однако поскольку западные компании не были впечатлены этим шагом и никуда не ушли с российского рынка, в параллельном импорте не было необходимости.

Только в марте этого года Путин вновь легализовал параллельный импорт. Тогда у российских потребителей снова появилась возможность покупать продукцию иностранных компаний, несмотря на западные санкции. Кроме того, в конце июня вступил в силу федеральный закон № 213-ФЗ. Он позволяет ввозить товары западных производителей без каких-либо юридических последствий.

Впоследствии Минпромторг России установил перечень товаров, которые могут быть ввезены и реализованы в России без разрешения производителя и правообладателя. В июле и августе перечень был расширен. Необходимым условием для разрешения параллельного импорта товаров компании является прекращение ею производства в России и уход с российского рынка.

В 23-страничный перечень попали автомобили и запчасти BMW, Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, двигатели и компоненты Volvo, Hyundai, Nissan, смартфоны и компьютерная техника Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba, продукция Siemens, фототехника Canon, Kodak и Olympus, парфюмерия и косметика Giorgio Armani, Lancome, Valentino, Yves Saint Laurent, а также меха, оружие и ядерные реакторы.

Однако некоторые из более чем 100 групп товаров в списке не могут продаваться в официальных магазинах. В результате бурно процветают такие онлайн-платформы, как Ozon и Wildberries.

Расцвет параллельного импорта в Россию также приводит к изменениям в её собственной экономике. В Москве, например, уже ищут менеджеров по параллельному импорту. Они должны отлично ориентироваться в рынках Европы и Азии, а также знать на хорошем уровне английский и китайский языки.

Восстановить путь, по которому товары попадают в Россию, довольно сложно. Однако зачастую производители могут использовать номера партий на упаковке, чтобы отследить, кому изначально был продан товар. Трудно представить, через сколько рук ему потребовалось пройти, прежде чем оказаться в России.

Не исключено, что импортёры из стран Прибалтики перепродают товары в Россию. В качестве возможного хаба также часто упоминается Турция.

Данные Федерального статистического ведомства Германии показывают, что объём немецкого экспорта продуктов питания в Узбекистан в марте — июле 2022 года увеличился на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С другой стороны, зарегистрированный объём экспорта продовольствия в Россию упал на 44% в период с марта по июль, что соответствует примерно 97 тыс. тонн. Для сравнения: прирост экспорта продовольствия в Узбекистан эквивалентен 1,8 тыс. тонн, передаёт Focus.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).