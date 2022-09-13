Dagbladet: несмотря на санкции, Норвегия импортирует товаров из России на миллиарды

Ограничительные меры Запада не мешают торговать Норвегии с Россией на миллиарды, пишет норвежское издание Dagbladet. Партия зелёных этим возмущена и выступает за полное прекращение любых экономических отношений с большим северным соседом. Однако в правительстве страны подчеркнули, что торговля, на которую не распространяются санкции, не запрещена.

Несмотря на спецоперацию на Украине и введённые антироссийские санкции, Норвегия по-прежнему торгует с Россией в больших объёмах. По данным Центрального статистического бюро Норвегии, с января по июль этого года Норвегия импортировала российских товаров на сумму более 12,5 млрд норвежских крон (76 млрд руб.). Только в июле импорт из России в Норвегию достиг 1,7 млрд крон (10,5 млрд руб.), тогда как норвежский экспорт в Россию в этом же месяце составил 200 млн крон (1,2 млрд руб.). Значительная часть норвежского импорта из России приходится на корма для рыб и сырьё для кормления рыб. Помимо импорта, российские траулеры доставили в норвежские порты рыбы на 1,5 млрд норвежских крон (10 млрд руб.). По статистике, это больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Dagbladet.

В октябре в парламенте страны партия зелёных намерена внести предложение закрыть все норвежские порты для российских рыболовных судов и прекратить всю торговлю продовольствием и кормами с Россией. «Норвегия является международным гигантом по потреблению кормов, и на практике это означает, что Россия зарабатывает много денег на норвежском сельском хозяйстве, и каждый норвежский лосось, проданный на мировом рынке, помогает финансировать военную машину Путина до тех пор, пока мы продолжаем импортировать кормовое сырьё из России, заявил парламентский представитель партии зелёных Расмус Ханссон редакции газеты Dagbladet.

По мнению политика, Норвегия напрямую способствует ослаблению санкционной войны против России и косвенно затрудняет победу Украины над Россией. «Мы категорически не согласны с политикой, которая теперь, кажется, направлена ​​на использование всех экономических преимуществ для Норвегии, которые прямо не запрещены режимом санкций ЕС. Со стороны Норвегии совершенно неприемлемо продолжать торговлю рыбой и кормовым сырьём с Россией», — возмутился Ханссон, пишет Dagbladet.

«Международный бойкот против России обусловлен единогласным соглашением о том, что торговля с Россией помогает финансировать войну на Украине. Продолжая торговать рыбой, кормовым сырьём и сельскохозяйственной продукцией с Россией, Норвегия помогает ослабить экономическую борьбу, направленную на прекращение действий России по отношению к украинцам», — продолжил Ханссон в беседе с изданием.

Партия зелёных потребовала разработки стратегии по активному ослаблению экономики России любыми средствами, которые есть в распоряжении Норвегии. «Необходимо запретить российским рыболовным судам доставлять рыбу в норвежские порты, прекратить всю торговлю российскими продуктами питания, кормами и кормовыми ингредиентами и, не в последнюю очередь, прекратить импорт российской кукурузы и других продуктов, экспорт которых Россия военными средствами блокирует», — заявил Ханссон, сообщает Dagbladet.

Комментарий из Министерства торговли и рыболовства Норвегии предоставил статс-секретарь Халвард Ингебригтсен, однако он не сообщил, как правительство отреагирует на предложение зелёных о прекращении всей торговли с Россией. «Торговля между Норвегией и Россией невелика по сравнению с другими торговыми партнёрами. Импорт и экспорт резко упали во втором квартале. Мы знаем, что норвежские компании сейчас очень осторожно относятся к торговле с Россией, и большая часть импорта во втором квартале — это поставки по контрактам, заключённым до спецоперации России на Украине», — пишет он в электронном письме Dagbladet. Он подчеркнул, что торговля, на которую не распространяются санкции против России, не запрещена, завершает Dagbladet.