Министр рыболовства Норвегии: мы не будем закрывать порты для российских рыболовных судов
Свежие данные статистического управления Норвегии показывают, что торговля с Россией резко упала во втором квартале, отмечает NRK. По словам министра рыболовства Бьёрнара Скьярана, норвежский бизнес осознаёт свою ответственность и следует санкциям. Было зафиксировано, что некоторые норвежские компании ушли с российского рынка.
Норвежская ассоциация друзей Украины потребовала от правительства, чтобы Норвегия ввела запрет на вхождение в порты для российских рыболовецких судов. По мнению же норвежского министра рыболовства, это неверный путь. Ни Европейский союз, ни Великобритания пока не вводили запретов на импорт российской рыбы в рамках санкций, пишет NRK.
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