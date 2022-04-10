DT: запрет Лондона не помешает российским судам ловить рыбу в «особой зоне» британских вод

Пользуясь лицензиями, выданными Фарерскими островами, российские траулеры продолжают вылов рыбы в «особой зоне» британских вод, несмотря на запрет на ловлю рыбы, наложенный Великобританией, передаёт The Daily Telegraph. Британские чиновники призывают своих коллег на Фарерских островах занять «более жёсткую позицию» и прекратить выдачу лицензий российским рыбакам.

Российские траулеры сохранили доступ к рыбе, стоимость которой исчисляется £16 млн, в водах Великобритании из-за лазейки, которая позволяет им заходить в участок моря у побережья Шотландии, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на правительственных чиновников.

Несмотря на запрет на ловлю рыбы российскими судами в водах Великобритании или выгрузку в британских портах, траулеры по-прежнему имеют доступ к «особой зоне», которая находится под совместным контролем правительства Великобритании и Фарерских островов.

Как минимум шесть российских судов недавно вошли в эту зону для ловли сига, стоимость которого оценивается примерно в £16 млн, используя фарерские лицензии. В связи с этим британские чиновники призвали своих коллег на Фарерских островах занять «более жёсткую позицию» и прекратить выдачу лицензий на промысел российским траулерам из-за ввода российских военных на Украину.

Источник издания в правительстве сообщил, что в Лондоне обеспокоены тем, что допуск судов во время предстоящего шестинедельного периода миграции северной путассу позволит России наживаться на этой рыбе, финансируя «военную машину» президента Владимира Путина. Как отмечает The Daily Telegraph, путассу относится к тому же семейству морских рыб, что и треска, пикша и минтай, и обычно перерабатывается в рыбные продукты и масло, хотя в России её иногда едят свежей.

В середине марта, пытаясь нанести ущерб российской рыбной промышленности, Великобритания ввела пошлину 35% на ввоз российской рыбы, а также объявила о том, что не будет выдавать лицензии российским траулерам из-за ситуации на Украине. Однако, в соответствии с рядом международных соглашений, Соединённое Королевство не может блокировать доступ судов к «особой зоне», расположенной у северного побережья Шотландии в северной части Атлантического моря, если Фарерские острова решат выдать лицензии.

При этом источник издания посчитал, что будет «неправильно» выдавать российским судам лицензии на вылов рыбы в этом районе, в связи с чем «Фарерские острова должны занять более жёсткую позицию в этом вопросе».

«Мы вместе с нашими союзниками и партнёрами приняли срочные меры, чтобы нанести максимальный ущерб военной машине Путина и ослабить российскую экономику на долгие годы. Мы категорически не будем выдавать лицензию судам под российским флагом на ловлю рыбы в водах Великобритании, и мы будем продолжать призывать Фарерские острова последовать нашему примеру, запретить эти суда и сделать то, что в конечном итоге будет правильным», — добавил источник.

Согласно существующему законодательству о рыболовстве, иностранные суда могут вести промысел в водах Великобритании только в том случае, если им выданы лицензии, что требует заключения рамочного соглашения между Великобританией и другой страной. Так как у Великобритании нет такого соглашения с Россией, траулеры обычно не допускаются в британские воды, разве что для прохода. По словам министра транспорта Гранта Шаппса, российским судам в водах страны «не рады».