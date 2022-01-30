CNN: Давид одолел Голиафа — ирландские рыбаки убедили Россию перенести морские учения

Ирландские рыбаки празднуют победу — им всё же удалось убедить Россию перенести место проведения предстоящих военно-морских учений подальше от берегов Ирландии, чтобы не мешать им заниматься промыслом, передаёт корреспондент CNN. Как отмечает журналист, российское посольство в Ирландии сообщило, что Москва пошла на такой шаг в качестве «жеста доброй воли» в адрес граждан страны и её правительства.

Россия перенесёт место проведения предстоящих учений своего ВМФ подальше от Ирландии — и, как сообщил CNN источник в ирландском правительстве, это решение отчасти стало итогом продолжавшихся двое суток напряжённых переговоров между Дублином и Москвой. Между тем, как сообщает корреспондент CNN Дони О’Салливан, в деле сыграла роль и группа ирландских рыбаков.

ДОНИ О’САЛЛИВАН, корреспондент CNN: Мы в Каслтаунбэре, рыбацком посёлке, расположенном на южной оконечности Ирландии, — и о местных рыбаках всю неделю пишут газеты по всему миру, ведь они встали на пути у России.





Рыбаки узнали, что российский ВМФ собирается на этой неделе провести учения в море примерно в 240 километрах от побережья Ирландии — и их это сильно взволновало, поскольку, по их словам, такие учения могли негативным образом сказаться на запасах рыбы, лишив их источника дохода. В итоге рыбаки сообщили послу России в Ирландии, что планируют продолжить заниматься своими обычными делами и ловить рыбу даже во время учений. Российский посол отметил, что это будет со стороны рыбаков опрометчиво и даже рискованно.





И тем не менее сегодня посольство России сменило тон — оно опубликовало следующее заявление: «В ответ на просьбы, поступившие от правительства Ирландии, а также от Организации рыболовецких предприятий юга и востока Ирландии» — это и есть упомянутые рыбаки — «Министерство обороны России в качестве жеста доброй воли приняло решение перенести место проведения учений, намеченных на эту неделю, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, дабы не мешать ирландским судам ловить рыбу в традиционных для них промысловых зонах».





По сути это означает, что российские корабли будут проводить учения подальше от ирландских берегов. Мы целый день общались с рыбаками, и, когда в субботу вечером сообщили о переносе учений, это произошло у нас на глазах. Вот как отреагировал на известие один из рыбаков.





РЫБАК: Честно говоря, просто поражён. Вот уж не думал, что мы, самые обыкновенные рыбаки с юга и востока Ирландии, внесём вклад в международную дипломатию и вот так повлияем на ситуацию.

ДОНИ О’САЛЛИВАН: Как вы сами можете слышать, в этой битве Давида с Голиафом убедительную победу одержал Давид. Вместе с тем, разумеется, с просьбой переместить корабли подальше от побережья к Москве, как и отмечало российское посольство, также обращалось и правительство Ирландии. Дони О’Салливан, CNN, Каслтаунбэр, Ирландия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 января 2022 года.