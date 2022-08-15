Das Erste: Германия и Польша расследуют экологическую катастрофу — Одер покрылся тоннами мёртвой рыбы

Одер усеян мёртвой рыбой, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Массовая гибель рыб охватила сотни километров реки, впадающей в Балтийское море и местами проходящей по границе Германии и Польши. Сотни военных и спасателей работают над ограничением ущерба и пытаются вытащить тонны мёртвых рыб из воды. Причина экологической катастрофы до сих пор неизвестна, однако польское правительство полагает, что дело может быть в химических отходах, сброшенных в реку.

«Вся река мертва», — так работник службы спасения описывает экологическую катастрофу, которая сейчас разворачивается на Одере. Массу вылавливаемых из реки мёртвых рыбьих туш можно измерить только в тоннах — и до сих пор неизвестно, что или кто в этом виноват. Эта массовая гибель простирается на сотни километров по ту и эту сторону границы с Польшей. Река несёт свои воды к Балтийскому морю, увлекая с собой явные следы разложения, которые уже достигли Штеттинер Хаффа. Наш корреспондент Олаф Бок освещает ситуацию из пограничного населённого пункта Видухова.

Одер под Видуховой — мёртвые рыбы, куда ни глянь. У Януша Кульки всё это не укладывается в голове: он провёл здесь почти всю свою жизнь — а теперь тут такое. 65-летний мужчина с трудом подбирает слова.

ЯНУШ КУЛЬКА, местный житель: Мне так ужасно жаль. Но что можно сделать? От этого просто сердце разрывается.

Всего пару дней назад он ещё сидел здесь и рыбачил — теперь вокруг только мёртвая рыба. Его семилетний внук Максимилиан приехал к нему в гости, летние каникулы ещё не закончились. «Просто не подходи слишком близко к воде».

МАКСИМИЛИАН, внук рыбака: Когда я проснулся сегодня утром, в воде было так много мёртвых рыб, что я просто не мог на это смотреть.

Заградительные устройства на польском берегу реки должны воспрепятствовать дальнейшему продвижению мёртвых рыб. Премьер-министр Моравецкий сегодня составил представление о происходящем. Реакция была слишком медленной — такие упрёки звучат в адрес Германии. Премьер-министр сказал, что и он тоже слишком поздно узнал о массовой гибели рыб. Из-за этого вчера были уволены глава водоохраны и руководитель ведомства по защите окружающей среды.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: Мы пытаемся как можно скорее устранить эту экологическую катастрофу, это несчастье, а также концентрируемся на том, чтобы восстановить реке изначальное состояние.

Для этого здесь работают военные и спасатели — они стараются ограничить ущерб. Точная причина массовой гибели рыб до сих пор не найдена. Немецкие и польские пробы воды показали слишком высокое содержание солей в Одере. Ртуть в качестве возможной причины польское правительство отвергает. Другие токсикологические исследования ещё проводятся. Правительство полагает, что в реку были сброшены химические отходы. За указания на возможных виновников обещано вознаграждение на сумму примерно в €215 тыс.

На данный момент жителям Западной Померании нельзя использовать воду из Одера для своих животных или полива растений. Прямого контакта с рекой следует избегать. Для Януша Кульки это трудный день — ровно в его 65-й день рождения.

Дата выхода в эфир 13 августа 2022 года.