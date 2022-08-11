Le Figaro: в Нидерландах протесты фермеров бросают вызов правительственной коалиции

Беспрецедентная волна демонстраций нидерландских аграриев против новых экологических правил подрывает доверие к коалиционному правительству Марка Рютте, который находится у власти рекордные 12 лет. По словам специалистов, активная поддержка со стороны сельских жителей указывает на более глубокую и широкомасштабную проблему, чем казалось наблюдателям до этого, а присоединившиеся к фермерам радикально настроенные группы заявляют о желании пойти против властей, пишет Le Figaro

В начале августа 55-летний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте установил примечательный рекорд: он находится у власти уже почти 12 лет — дольше других глав правительства в стране, рассказывает Le Figaro. Однако радостное событие омрачено протестами фермеров, которые не иссякают уже два месяца: возмущаясь новыми решениями властей, они продолжают блокировать городские дороги своими тракторами. Рютте пришлось раньше времени вернуться с каникул и в прошлую пятницу провести первый раунд обсуждений с представителями сельскохозяйственного сектора.

Как объясняет издание, причиной протестов стало объявление в июне о планируемом сокращении скота на 30% для сокращения выбросов азота в Нидерландах на 50% к 2030 году. После этого почти 40 тыс. фермеров, некоторым из которых грозит разорение, решили выйти на демонстрации, в ходе которых даже возникали столкновения с полицией. Манифестанты окружали дома некоторых министров. «Такого никогда ещё не видели в Нидерландах», — уверяет журналист Клейс Ягер, который сравнил эти выступления с движением «жёлтых жилетов». Он видит в таком «крестьянском восстании» разрастающуюся пропасть между так называемой нидерландской периферией с её деревнями и небольшими городками и городским населением мегаполисов. Протест аграриев стал настоящей проблемой для правительственной коалицией, которую возглавляет Рютте: Нидерланды по-прежнему остаются сельскохозяйственной страной, которая после США занимает второе место в мире по экспорту продуктов питания.

Кризис сельского хозяйства усугубил процесс ускоренной индустриализации его продукции, который часто использовал передовые химические и механические технологии. Такое интенсивное развитие сельского хозяйства, которое часто ведётся во вред окружающей среде, в настоящее время не соответствует требованиям ЕС и экоактивистов, которые настоятельно призывают правительства переходить к органическому земледелию. Для аграриев это тяжёлый удар, потому многие годы власти уже требовали от них сократить выбросы углекислого газа. У представителей сельскохозяйственной отрасли складывается впечатление, что за экологический переход, решение о котором приняли в городах, главным образом расплачиваются именно они. Такой дисбаланс осложняет переговоры, которые проводит правительство.

Как объясняет профессор Лейденского университета Кютсал Исилкагит, «правительство не может достичь компромисса с группами радикальных фермеров, которые стоят за несколькими акциями протеста и отказываются участвовать в обсуждениях». По его словам, «эта группа разгневанных фермеров стала катализатором для нидерландских и международных антиправительственных групп, которые во множестве зародились во время коронакризиса». Профессор политологии Лейденского и Гронингенского университетов Каспар Ван ден Бер отметил в интервью французской газете, что масштабная поддержка фермеров со стороны сельского населения «поразила наблюдателей, потому что она говорит о более широкой и глубокой проблеме». Он с беспокойством отмечает, что, вдохновившись примером самых радикальных американских групп, жители деревень начали устанавливать перевёрнутые флаги в том числе на государственные учреждения, что говорит о желании «пойти против государственных институтов и бросить вызов всякой власти». Ван ден Бер также указывает на неопределённую позицию некоторых местных управленцев, которые либо бояться стать мишенями для этого движения, не чуждающегося насилия и запугивания, либо потому что некоторые мэры хотят подчеркнуть, что частично согласны с протестующими. Такие предреволюционные настроения скорее напоминают французские политические горки, чем нидерландскую традицию консенсусов и компромиссов. Профессор считает, что сложившаяся ситуация отражает «доведённое до точки кипения недовольство, которое объединило в потенциально токсичном сочетании множество групп, готовых вместе выступить против государства, — от антиковидного протеста до защиты интересов фермеров».

Увидев в таком противостоянии деревни и города возможность для своего продвижения, Марин Ле Пен и Дональд Трамп в начале августа представили планы властей Нидерландов как проявление «климатической тирании» правящих западных элит. Рютте и центристские партии его коалиции не ожидали такого масштабного протеста и старались найти верную реакцию. После коронакризиса такое «крестьянское восстание» повредило рейтингу либеральной Народной партии за свободу и демократию: по данным недавних опросов, она потеряла бы 13 из 34 мест в парламенте, если бы выборы прошли сейчас. Доверие к другим партиям в составе коалиции также снижается: 7 из 10 избирателей заявил о недовольстве правительством Рютте, пишет Le Figaro.