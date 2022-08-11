HuffPost: французские «зелёные» раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле и каноэ
Во Франции в июле был месяц невиданно жаркой и сухой погоды. И президент страны Эммануэль Макрон попал под шквал критиков экологов за то, что не выполняет данные обещания. Так, на этой неделе во время своего отпуска в Форте Брегансон он снова разъезжал на гидроцикле, а это весьма неэкологично, пишет Huffington Post.
Ссылки по теме
-
Marianne: попытки Макрона и Байдена умаслить саудовского наследного принца не помогли снизить цены на нефть
-
Europe 1: «вредят нам больше, чем России» — Марин Ле Пен призвала к отмене санкций в отношении Москвы
-
FAZ: месть французов за брексит — Лондон ищет виновных в испорченном отпуске британцев
-
Le Figaro: «большую часть работ» в Нотр-Даме обещают завершить в 2024 году