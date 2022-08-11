HuffPost: французские «зелёные» раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле и каноэ

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит отпуск в Форте Брегансон, где он решил покататься на гидроцикле. Но, как пишет Huffington Post, политики из партии «зелёных» его за это сильно раскритиковали, поскольку гидроцикл потребляет очень много горючего. Впрочем, когда Макрон пересел на каноэ, это тоже вызвало недовольство у политиков.

Во Франции в июле был месяц невиданно жаркой и сухой погоды. И президент страны Эммануэль Макрон попал под шквал критиков экологов за то, что не выполняет данные обещания. Так, на этой неделе во время своего отпуска в Форте Брегансон он снова разъезжал на гидроцикле, а это весьма неэкологично, пишет Huffington Post.

Депутат Сандрин Руссо обвинила президента в том, что он не понимает проблему потепления климата, и, по её словам, это преступление. Она сопроводила гневное сообщение на своей странице в Twitter фотографией президента на гидроцикле. Как отмечает автор статьи, такое происходит уже не впервые, в прошлый раз Макрон катался на гидроцикле в 2020 году, и тогда его фотографии тоже разлетелись по СМИ.

А национальный секретарь партии «зелёных» Жюльен Байу раскритиковал Макрона зато, что тот, наоборот, после гидроцикла вышел плавать в каноэ. Политик называл это попыткой отвлечь внимание от бездействия правительства в вопросе климата, пишет Huffington Post. «Пересесть с гидроцикла на каноэ — это довольно грубое ухищрение президента, чтобы показать попытку экономии», — заявил Байу.