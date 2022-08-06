Marianne: попытки Макрона и Байдена умаслить саудовского наследного принца не помогли снизить цены на нефть

В попытке добиться от стран ОПЕК+ существенного увеличения добычи нефти, президенты США и Франции в прошлом месяце возобновили тесные контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, прерванные после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, напоминает Marianne. Однако добиться снижения цен на чёрное золото западным лидерам не удалось, и дело здесь не только в нежелании стран-экспортёров, отмечает издание.

Возобновляя тесные отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, Макрон и Байден надеялись подтолкнуть страны ОПЕК + к значительному увеличению добычи нефти и тем самым снизить цены на чёрное золото, однако этот проект закончился неудачей, констатирует Marianne.

Одного приёма Мухаммеда бен Сальмана в Елисейском дворце оказалось недостаточно, чтобы остановить стремительный рост цен на энергоносители. Как напоминает издание, французский президент, принимая наследного принца Саудовской Аравии 28 июля, рассчитывал с его помощью «смягчить последствия резкого роста цен на нефть в Европе, на Ближнем Востоке и во всём мире». Речь шла о том, чтобы попросить Эр-Рияд подтолкнуть своих союзников по ОПЕК+ к увеличению добычи нефти, чтобы снизить цену барреля.

С теми же мыслями несколькими днями ранее Эр-Рияд посетил президент США Джо Байден. Американский лидер отказался от своего обещания сделать Мухаммеда бен Сальмана «изгоем» после убийства журналиста и оппозиционера Джамаля Хашукджи в 2018 году. По возвращении официальные лица США выразили уверенность в том, что Саудовская Аравия подтолкнёт ОПЕК+ к значительному увеличению добычи.

Однако их надежды были разбиты 3 августа, когда организация 13 стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и десять её союзников во главе с Россией на встрече в Вене договорились повысить производство всего на 100 тыс. баррелей в день. По данным агентства Reuters, этого количества хватит на 86 секунд мирового потребления топлива.

Как отмечает журнал, причин для такого положения дел много, и они связаны не только с нежеланием производителей или дипломатическим провалом Франции и Соединённых Штатов. Хотя страны-экспортёры не заинтересованы в значительном увеличении добычи и снижении цен, на стоимость чёрного золота влияют и другие факторы. Во-первых, Россия, второй по величине производитель нефти в мире, после начала конфликта на Украине сократила добычу, а другие страны так и не смогли восполнить этот дефицит. Кроме того, в период низкого спроса на нефть во времена ковидного кризиса страны-экспортёры серьёзно сократили производство нефти и увеличивали его крайне осторожно, что способствовало росту цен на топливо ещё до начала российской спецоперации на Украине. И хотя в июле и августе этого года страны ОПЕК+ ускорили добычу, на допандемийный уровень производство нефти так и не вернулось.

Серьёзная проблема заключается также в том, что подавляющее большинство стран не могут производить больше нефти, чем сегодня, отмечается в статье. По данным Международного энергетического агентства, количество неиспользуемых производственных мощностей «очень ограничено» и их потенциал составляет около 2 млн баррелей в день.

На Западе эта ситуация приводит к инфляции, невиданной с конца 1980-х годов. В Юго-Восточной Азии положение ещё более напряжённое: некоторые страны попросту больше не в состоянии покупать топливо, чтобы поддерживать свою экономику. На Шри-Ланке цены на продукты питания выросли на 80%, что привело к массовым протестам, отставке и бегству президента.

Хотя в последние несколько дней нефтяные цены несколько снизились, достигнув уровня, на котором они держались за несколько дней до конфликта на Украине, баррель нефти сегодня стоит почти вдвое дороже, чем пять лет назад, подчёркивает издание. «​​​​И пути назад не предвидится», — заключает журнал.