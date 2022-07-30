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Le Figaro: «большую часть работ» в Нотр-Даме обещают завершить в 2024 году

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во время визита министра культуры Франции руководители реконструкции собора Парижской богоматери подтвердили, что намерены выполнить поставленную Макроном задачу и открыть Нотр-Дам для посещения в 2024 году, пишет Le Figaro. При этом отмечается, что к этому сроку выполнят «большую часть работ», однако на полное восстановление собора потребуется гораздо больше времени.
Le Figaro: «большую часть работ» в Нотр-Даме обещают завершить в 2024 году
AP

Секундомер, запущенный Эммануэлем Макроном на следующий день после пожара собора Парижской богоматери 15 апреля 2019 года, начал обратный отсчёт, рассказывает Le Figaro. Глава государства пообещал «отстроить Нотр-Дам-де-Пари ещё более красивым через пять лет», то есть в 2024 году. На острове Сите, где не прекращаясь идут восстановительные работы, рассчитывают уже не на года, а на месяцы и даже дни.

Во время посещения собора утром в четверг министр культуры Франции Рима Абдул-Малак напомнила, что 2024 год будет високосным — «366 дней вместо 365!» Таким образом, Жан-Луи Жоржелену, курирующему процесс восстановления собора, и главному архитектору исторических памятников Филиппу Вильнёву достанется ещё 24 часа на выполнение поставленной перед ними задачи. Они оба никак не реагируют на слова министра.
 
Когда речь заходит о возможной дате открытия Нотр-Дама для широкой публики — 2 декабря в честь коронования Наполеона в 1804 году или 8 декабря, когда отмечают Непорочное зачатие Девы Марии, — некоторые присутствующие смотрят круглыми от изумления глазами. Всё это им кажется преждевременным: в субботу генерал Жоржелен заявил Le Figaro, что в 2024 году завершить ремонт будет сложно. Однако в четверг в разговоре с министром он объяснил, что, несмотря на препятствия — капризы погоды, пандемию коронавируса, загрязнение свинцом, — задача будет выполнена. «Мы все довольно уверены, что 2024 год станет годом завершения большей части работ», — отметила Рима Абдул-Малак. Осталось только определиться, что входит в «большую часть работ».
 
Жоржелен считает, что всё предельно ясно: необходимо «открыть для посещения и вернуть собор в пользование архиепископу», то есть восстановить неф, его свод, установить алтарь и орган в центре. Тем не менее для выполнения этой части программы придётся многое подготовить: восстановление алтаря на пересечении главного нефа и трансепта предполагает установку пьедестала. Установка пьедестала возможна только после восстановления свода и его распалубок, а для этого вначале нужно реконструировать шпиль и фонарную башню, которые сгорели в огне. Для возведения шпиля нужно установить 600 тонн лесов на высоте 100 м, расположив их на полу нефа, который придётся снова закрыть и укрепить. Такая путаница усложняет задачу — Жоржелен сравнивает её с плетением кружева.
 
Чтобы уложиться в рамки, Филипп Вильнёв предлагает работать по восемь часов двумя командами или шесть дней в неделю — или, может быть, использовать оба варианта. «Очень важно как можно скорее воздвигнуть шпиль», — считает главный архитектор. Он объявил, что парижане смогут увидеть привычный силуэт в весенне-летний период 2023 года. По его словам, «это не пари, а задача, причём выполнимая». Министр культуры также указывает, что в поставленную президентом Макроном задачу входило восстановление шпиля, свода и алтаря. При этом, как уточняет Жан-Луи Жоржелен, после открытия собора для посещения не означает, что в обязательном порядке необходимо закончить все внутренние работы — не говоря уже о наружных.
 
Филипп Вильнёв объясняет, что до 2019 года внешние работы были в приоритете: на момент пожара он руководил реставрацией шпиля, сооружённого Эженом Виолле-ле-Дюком. «Наружная реставрация, которая была запланирована и на которую выделялся бюджет, необходима, — подчёркивает архитектор. — Она даже безотлагательна, принимая во внимание состояние некоторых очень повреждённых камней». Жан-Луи Жоржелен вторит ему и настаивает, что было бы «абсурдно» не воспользоваться возможностью и не «отреставрировать собор сверху донизу». В ответ на это министр культуры напомнила, что такие решения могут приниматься только с учётом мнения спонсоров, которые пожертвовали средства в специальный фонд, пишет Le Figaro.
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источник
Le Figaro Франция Европа
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