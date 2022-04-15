BFM TV: новый этап реконструкции — эксперты отбирают известняк для разрушенных сводов Нотр-Дама

Спустя три года после пожара собор Парижской Богоматери постепенно возвращает былое великолепие, рассказывает BFM TV. Новый этап восстановительных работ предполагает тщательный отбор известняковых блоков, которые потом пойдут на воссоздание разрушенных или пострадавших сводов Нотр-Дама.

С каждым днём он возвращает себе всё больше своего первоначального великолепия. Спустя три года после разрушительного пожара собор Парижской Богоматери возрождается благодаря беспрерывной работе армии мастеров.

Далеко отсюда в департаменте Уаза в карьере начался новый этап восстановительных работ. Здесь выбирают известняк — необходимо отобрать камень лучшего качества, чтобы как можно точнее провести реконструкцию собора.

ЖИЛЬ ПЛАНА, эксперт по добыче ископаемых в Бюро геологических и горнорудных исследований: Важны механические свойства, то есть устойчивость к компрессии, пористость, влагопроводность. Так что в данном случае хорошо, что можно проверить заранее и отобрать несколько вариантов, которые можно использовать для этого вида работ, разумеется, в заданных размерах.

Отобрали уже 160 каменных глыб. Затем их моют и герметизируют.

МАРИК БОФАЙСТ, архитектор, специалист по культурному наследию: Мы приехали сюда, чтобы найти камни хорошего цвета, хорошей структуры, свойства которых совпадают с теми, что использовались при строительстве Нотр-Дама в Средние века и во времена (архитектора. — ИноТВ) Виолле-ле-Дюка в XIX веке.

Через несколько недель эти камни пойдут на восстановление пострадавших или разрушенных сводов собора. Вновь открыть его для посещения по-прежнему планируют в 2024 году.