NTD: виртуальная реальность поможет прогуляться по разным эпохам Нотр-Дама
Спустя три года после пожара в Нотр-Даме в Париже открывается высокотехнологичная выставка. Здесь используют дополненную реальность, которая позволяет не просто увидеть нынешнее состояние собора, но также отправиться в его прошлое и изучить 850 лет истории культовой достопримечательности.
Проект разработал парижский стартап Histovery. Он использовал 360-градусные 3D-реконструкции 20 важных событий. Например, коронации императора Наполеона в 1804 году.
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