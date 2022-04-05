Das Erste: в Германии задумались о восстановлении сети бомбоубежищ

После окончания холодной войны правительство Германии решило отказаться от системы убежищ гражданской обороны, и многие бункеры были выведены из строя — сценарий войны, включающий бомбардировки немецких городов, больше не казался реалистичным, пишет Das Erste. Теперь власти Германии заявляют о намерении построить новую эффективную систему гражданской обороны. Однако это потребует времени и значительных средств.

До закрытия последних ворот бывшего правительственного противоатомного бункера остаётся 10 секунд. Хайке Холлундер, директор архивного центра в долине реки Ар в земле Рейнланд-Пфальц, нажимает на кнопку, пишет Das Erste.

Звучит громкий сигнал тревоги, мигают красные огни, и бетонные ворота весом 25 тонн закрываются. К тому моменту, когда посетители дойдут до самого бункера — помещения, которое предназначалось для федерального канцлера, — за ними закроется более восьми таких ворот.

«Бункер в долине реки Ар был самым секретным сооружением в истории ФРГ. Он был построен между 1960 и 1972 годами под кодовым названием «Розарий», — объясняет директор музея. Сегодня бункер превратился в архивный центр, посвящённый холодной войне.

Расположенный в 25 км к югу от Бонна, между городами Бад-Нойенар-Арвайлер и Дернау, правительственный бункер предназначался для защиты «конституционных органов ФРГ» в случае ядерного удара. Помимо кабинета федерального канцлера, на глубине 110 м располагался кабинет федерального президента, обставленный красной мягкой мебелью, а также зал заседаний объединённого комитета бундесрата и бундестага.

Правительственный бункер был введён в эксплуатацию в 1971 году и закрыт 31 год спустя, после окончания холодной войны в 1990 году. Начался демонтаж, который растянулся на долгие годы. Сохранившиеся после демонтажа 203 квадратных метра бункера превратились в архивный центр.

Демонтаж бункерных систем затронул не только правительственный бункер в долине Ар. В 2007 году федеральное правительство и правительства федеральных земель решили отказаться от системы убежищ гражданской обороны. С окончанием конфликта Востока и Запада сценарий войны, включающий бомбардировки немецких городов, больше не казался реалистичным.

Представитель Министерства внутренних дел Германии объясняет: «Первоначально убежища гражданской обороны в основном находились в частной собственности или принадлежали местным властям. Большинство этих объектов были выведены из строя».

По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в Германии насчитывается 599 убежищ гражданской обороны. По словам представителя министерства, они способны защитить от оружия массового поражения около полумиллиона человек. Однако, по его словам, непосредственно бункеров в стране больше нет.

В рамках текущей инвентаризации министерство сейчас изучает «убежища гражданской обороны, оставшиеся в распоряжении федерального правительства и правительств федеральных земель» и «статус их защитного действия». Эта проверка проводится под руководством Федерального управления по вопросам гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях. В управлении заявили о намерении построить новую эффективную систему гражданской обороны. Однако реализация этих планов, вероятно, потребует времени и значительных средств.

В 2022 году Министерство финансов ФРГ дополнительно выделило Федеральному управлению по вопросам гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях €10 млн евро. Но эксперты сомневаются, что этой суммы будет достаточно.

При этом Федеральное управление по вопросам гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях указывает на уже существующие варианты защиты в жилых домах: «Существующая застройка обеспечивает хорошую защиту как от летающих объектов, так и от заражения химическими или радиоактивными веществами. В случае нападения рекомендуется пройти во внутренние помещения с как можно меньшим количеством наружных стен, дверей и окон».

В городской черте безопасность также смогут обеспечить подземные части зданий, станции метро и ​​подземные автостоянки.

«Вернёмся к бывшему правительственному бункеру в долине реки Ар», — отмечает автор статьи. Директор музея объясняет, что восстановление бункерной системы само по себе не является проблемой. Представитель Федерального агентства по управлению недвижимостью Германии, владельца объекта, поясняет: «Решение об отказе от бункера и полном его демонтаже, принятое федеральным правительством в то время, было не в последнюю очередь основано на выводе о том, что защитная функция бункера юридически, практически и экономически исчерпала себя».

Федеральное агентство по управлению недвижимостью Германии исключает даже передачу объекта «для использования в качестве защитного сооружения частным лицам».

Директор музея Хайке Холлундер получает запросы от частных лиц практически каждый день. Она отмечает: «Нас буквально осаждают звонками». Холлундер рассказывает, что недавно к ним обратилась мать-одиночка и попросила предоставить место для себя и своего ребёнка — на случай «нанесения Россией ядерного удара».

Но где же федеральное правительство обеспечит себе безопасность в случае войны в наши дни? «Правительственного бункера, подобного этому, историческому, предназначенному для всех конституционных органов, в такой форме больше не существует», — подчёркивает Холлундер.

По её словам, ведомство федерального канцлера и федеральные министерства несут раздельную ответственность за продолжение государственной деятельности в безопасном месте. «Но я не могу сказать вам, где оно находится», — отмечает Холлундер, передаёт Das Erste.