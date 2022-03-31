Times: трудно найти и уничтожить — Китай задумался о создании «поезда судного дня»

В КНР изучают возможность создания высокоскоростного «ракетного поезда». Сторонники инициативы считают, что состав, вооружённый ядерным оружием, сможет стремительно перемещаться по стране, что затруднит его отслеживание и уничтожение, сообщает The Times.
«Сначала был «поезд-пуля». Теперь Китай изучает возможность создания высокоскоростного «ракетного поезда», который может стремительно перемещаться с частью ядерного арсенала по стране, что затруднит его отслеживание и уничтожение», — пишет The Times.
Исследование так называемого поезда судного дня сигнализирует о том, что КНР изучает новые стратегии ведения войны по мере модернизации своих вооружённых сил. Согласно предлагаемой концепции, изложенной в журнале Юго-западного университета Цзяотун, боевой железнодорожный ракетный комплекс сложнее обнаружить, потому что он постоянно находится в движении, а любое повреждение путей противником можно быстро восстановить, отмечает издание.
По некоторым данным, в 2015 году на железнодорожных путях Поднебесной проводились мобильные испытания межконтинентальной ракеты Дунфэн-41. Однако нет никаких подтверждений того, что Китай уже построил пусковую платформу.
Тем не менее, по мнению исследователей, разветвленная железнодорожная сеть Китая обеспечивает «благоприятные условия» для запуска ракет с рельсов. Ведь протяжённость дорог для высокоскоростных поездов в КНР составляет не менее 40 тыс. километров — больше, чем в любой другой стране мира.
В последние годы Пекин увеличил свой ядерный потенциал. Так, снимки со спутников показывают, что в восточной части далекого западного региона Синьцзян построили «новый стартовый комплекс площадью около 800 квадратных километров», обращает внимание The Times.
Риск возникновения очагов природных пожаров прогнозируется на территории шести регионов России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня, посвящённое России, в ходе которого обсудили новые шаги по изоляции российской экономики, сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента.
Американский президент Джо Байден в рамках телефонного разговора предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету поддержку в борьбе с терроризмом на фоне минувшей серии террористических атак. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что украинские послы в Грузии и Марокко вернутся в Киев в связи с тем, что неэффективно выполняют свою работу по склонению этих стран к помощи Украине и введению антироссийских рестрикций.
Ряд стран использует тему якобы угрозы российских кибератак для достижения своих политических целей. Об этом сообщил замглавы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин.
Юрист «Единого центра защиты» Снежана Нехочина прокомментировала сообщение о том, что Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.
Менеджер одного из спортклубов в Испании Хавьер Арнау рассказал RT, что заведения столкнулись с ростом счетов за воду, электроэнергию и газ, а новые кредиты от государства, которые призваны помочь, усложняют ситуацию.
Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив определил победителей первого конкурса 2022 года, которые получат гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева сообщила, что референдум об отношении граждан к вхождению республики в состав России может состояться после президентских выборов, которые намечены на 10 апреля.
В Белом доме вновь были вынуждены напомнить, что американская администрация не проводит политику, направленную на «смену власти в России». Об этом ещё раз сообщила журналистам помощник президента США по коммуникациям Кейт Бедингфилд во время брифинга.
В Пентагоне прокомментировали видео пыток российских военнопленных на Украине. Как заявили в американском Минобороны, Соединённые Штаты ожидают, что отношение к военнопленным будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям.