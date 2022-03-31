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Times: трудно найти и уничтожить — Китай задумался о создании «поезда судного дня»

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В КНР изучают возможность создания высокоскоростного «ракетного поезда». Сторонники инициативы считают, что состав, вооружённый ядерным оружием, сможет стремительно перемещаться по стране, что затруднит его отслеживание и уничтожение, сообщает The Times.
Times: трудно найти и уничтожить — Китай задумался о создании «поезда судного дня»
AP

«Сначала был «поезд-пуля». Теперь Китай изучает возможность создания высокоскоростного «ракетного поезда», который может стремительно перемещаться  с частью ядерного арсенала по стране, что затруднит его отслеживание и уничтожение», — пишет The Times.

Исследование так называемого поезда судного дня сигнализирует о том, что КНР изучает новые стратегии ведения войны по мере модернизации своих вооружённых сил. Согласно предлагаемой концепции, изложенной в журнале Юго-западного университета Цзяотун, боевой железнодорожный ракетный комплекс сложнее обнаружить, потому что он постоянно находится в движении, а любое повреждение путей противником можно быстро восстановить, отмечает издание.
 
По некоторым данным, в 2015 году на железнодорожных путях Поднебесной проводились мобильные испытания межконтинентальной ракеты Дунфэн-41. Однако нет никаких подтверждений того, что Китай уже построил пусковую платформу.
 
Тем не менее, по мнению исследователей, разветвленная железнодорожная сеть Китая обеспечивает «благоприятные условия» для запуска ракет с рельсов. Ведь протяжённость дорог для высокоскоростных поездов в КНР составляет не менее 40 тыс. километров — больше, чем в любой другой стране мира.
 
В последние годы Пекин увеличил свой ядерный потенциал. Так, снимки со спутников показывают, что  в восточной части далекого западного региона Синьцзян построили «новый стартовый комплекс площадью около 800 квадратных километров», обращает внимание The Times.
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