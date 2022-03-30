AC: украинский конфликт продемонстрировал значение фактора ядерного оружия

Конфликт на Украине продемонстрировал выгоду ядерного оружия, ведь только из-за него США и НАТО категорически отклонили просьбу Киева о бесполётной зоне, считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как пишет он в статье для The American Conservative, глядя на то, как ядерная угроза России не дала НАТО вмешаться на стороне Украины, другие страны мотают на ус, что ядерный арсенал сдержит даже самые могущественные державы.

Все 70 лет существования Советского Союза Украина была неотъемлемой частью российского государства, и никакой угрозы Америке эта географическая и политическая реальность не представляла. Однако, как считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, сегодня из-за конфликта между Москвой и Киевом Америка оказалась как никогда близко к ядерной войне с момента кубинского ракетного кризиса 1962 года, поэтому самое время сделать шаг назад и задуматься, что поставлено на карту.

Как отмечает Бьюкенен в статье для The American Conservative, американские элиты говорят, что мораль велит вмешаться и спасти украинский народ от разрушительных боевых действий. Однако не стоит забывать, что Путин лишь начал этот конфликт, а почву для него подготовили США, которые воспользовались победой в холодной войне и расширили НАТО до самых границ России.

По мнению автора материала, украинский конфликт продемонстрировал выгоду ядерного оружия, поскольку именно из-за него США и НАТО категорически отклонили просьбу Киева о бесполётной зоне над Украиной. Поэтому глядя на то, как ядерная угроза России не дала НАТО вмешаться на стороне Украины, другие страны мотают на ус, что ядерный арсенал сдержит даже самые могущественные державы.

Чем дольше продлится этот конфликт, заключает Бьюкенен, тем больше будет страданий и потерь с обеих сторон, тем выше шанс, что противостояние перекинется на Европу, но США, которые находятся в 8 тыс. километрах от Киева, ничего не угрожает.

«Однако в нашем отечестве нет отбоя от знатоков внешней политики, которые трубят о «победе» над путинской Россией и готовы за неё сражаться — вплоть до последнего украинца», — подводит итог Патрик Бьюкенен.