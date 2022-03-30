AC: украинский конфликт продемонстрировал значение фактора ядерного оружия
Все 70 лет существования Советского Союза Украина была неотъемлемой частью российского государства, и никакой угрозы Америке эта географическая и политическая реальность не представляла. Однако, как считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, сегодня из-за конфликта между Москвой и Киевом Америка оказалась как никогда близко к ядерной войне с момента кубинского ракетного кризиса 1962 года, поэтому самое время сделать шаг назад и задуматься, что поставлено на карту.
Как отмечает Бьюкенен в статье для The American Conservative, американские элиты говорят, что мораль велит вмешаться и спасти украинский народ от разрушительных боевых действий. Однако не стоит забывать, что Путин лишь начал этот конфликт, а почву для него подготовили США, которые воспользовались победой в холодной войне и расширили НАТО до самых границ России.
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