Guardian: лондонская галерея «переименовала» русских танцовщиц на французской картине

Название известной картины французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы», которая сейчас хранится в Национальной галерее в Лондоне, было изменено по решению руководства музея. Теперь эта работа в каталоге галереи будет называться «Украинские танцовщицы», поскольку одежда изображённых там девушек, по мнению экспертов, больше походит на национальные украинские наряды, сообщает The Guardian.

Представитель Национальной галереи пояснил в беседе с журналистами, что название этой картины было «предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет». Однако в течение последнего месяца, по его словам, этому вопросу уделялось повышенное внимание на фоне обострения конфликта на Украине, хотя на данный момент картина Дега не входит в состав действующей экспозиции.



На этой работе французского импрессиониста, выполненной в технике пастели в начале ХХ века, изображена труппа танцовщиц, выступлениями которых художник был очарован в конце своей жизни в Париже, поясняет The Guardian. Жёлтый и синий цвета, которые считаются национальными цветами Украины, просматриваются на лентах в волосах танцовщиц и на гирляндах, которые они несут, подчёркивается в статье.



В адрес музея уже неоднократно поступали обращения от украинцев в соцсетях с призывами переосмыслить «неправильную» маркировку и интерпретацию культурного наследия и искусства, связанного с Украиной, поясняет автор. «Поэтому мы посчитали, что это подходящий момент обновить название картины, чтобы оно лучше отражало её тему», — цитирует The Guardian заявление неназванного представителя Национальной галереи.



С критикой британских культурных учреждений также выступила в прошлом месяце Олеся Хромейчук, директор Украинского института в Лондоне, сообщается в статье. По её словам, во время каждого посещения какой-либо галереи или музея в Лондоне, где представлены экспонаты из сферы искусства или кино эпохи СССР, можно выявить «искажения», которые сделаны умышленно либо по нерадению музейных кураторов.



Хромейчук подчеркнула, что произведения советского искусства, авторами которых были украинцы, белорусы или евреи, обычно всегда представлены в лондонских музеях как «русское искусство», как будто бы вся территория бывшего Советского Союза — это единая бескрайняя Россия, «как это хотел бы видеть действующий президент Российской Федерации», говорится в статье.



Среди тех, кто приветствовал решение Национальной галереи переименовать картину Дега, была также Мария Кащенко — уроженка Украины, основательница и директор сайта Art Unit, на котором представлены работы начинающих художников, включая более 20 украинских авторов, поясняет The Guardian.



По словам Кащенко, ей самой приходилось ранее сталкиваться с тем, что её представляли как «русскую», несмотря на украинское происхождение. Поэтому сейчас крайне важно «сделать всё правильно», чтобы уйти от обобщающего термина «русское искусство», подчеркнула она в интервью The Guardian.



Руководство Национальной галереи также сообщило в беседе с журналистами, что исследование имеющихся в её запасниках картин продолжается и что информация об этих полотнах в дальнейшем будет обновляться «по мере необходимости» в случае появления новых сведений.



В свою очередь, представитель Национальной портретной галереи (которая является частью Национальной галереи, но выставляет исключительно потреты) заявил, что этот музей закрыт до 2023 года на масштабную реновацию.



Однако в рамках проекта под названием «Вдохновляющие люди» руководство Национальной портретной галереи также пересматривает интерпретацию каждой работы, которая будет выставлена ​​к моменту открытия в следующем году, и всегда открыто для комментариев и отзывов общественности на этот счёт, подчеркнул он в интервью The Guardian, комментируя меры, принятые в отношении работы Дега.