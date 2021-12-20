TV5 Monde: «скрытое оружие» — выставка братьев Морозовых укрепляет российско-французские отношения

Несмотря на серьёзные разногласия по ряду ключевых вопросов, Россия и Франция успешно сотрудничают в сфере культуры и искусства — это подтверждает недавно открывшаяся в Париже экспозиция из коллекции братьев Морозовых, рассказывает TV5 Monde. Знаковое событие состоялось в том числе благодаря личной договорённости президентов двух стран, которые в каталоге выставки говорят о «выстраивании мостов» и «укреплении особых отношений» между государствами.

Искусство — такое же незыблемое, как мост Александра III в Париже, — укрепляет российско-французские отношения, несмотря на серьёзные разногласия между двумя странами в других вопросах, пишет TV5 Monde. Если по ряду главных международных проблем, связанных с Украиной, Сирией и вмешательством в выборы, позиции Владимира Путина и стран Запада сильно расходятся, то в сфере искусства тандем Парижа и Москвы ещё никогда не добивался таких успехов.

Последним доказательством такого сотрудничества стала коллекция братьев Михаила и Ивана Морозовых, которая с сентября открыта для посещения в Фонде Луи Виттона в Париже. Это событие переносилось три года подряд из-за коронакризиса, однако теперь жители Франции наконец могут увидеть 200 картин и скульптур, которые в конце XIX века собирали два русских промышленника. На выставке представлены шедевры как французских художников: Ван Гога, Гогена, Ренуара, Сезанна, Матисса, Боннара, Моне, Мане, — так и русских живописцев: Головина, Гончаровой, Коровина, Машова, Малевича, Мельникова, Репина, Серова и других.

Как рассказывает французский сайт, коллекция такого масштаба впервые покинула пределы России. Редкое явление — Эммануэль Макрон и Владимир Путин вместе подписали вступление в каталоге выставки. Первый упомянул о «мостах, которые художники и влюблённые в искусство выстраивают между нашими странами», а другой — о «таких важных мероприятиях в сфере культуры и искусства, которые укрепляют традиционно особые отношения между нашими странами».

По словам атташе по культурному сотрудничеству посольства России во Франции, искусство является «мягкой силой», «скрытым оружием, которое позволяет договариваться и добиваться прогресса в других областях». Министерство иностранных дел России подтвердило, что «культура и искусство занимают особое место в отношениях между Россией и Францией, несмотря на все повороты истории и серьёзные разногласия между странами».

Уже на протяжении нескольких лет эта «мягкая сила» получает поддержку со стороны люксовой компании LVMH, которой принадлежит Фонд Луи Виттона. Издание напоминает, что четыре года назад она уже привозила в Париж коллекцию другого русского мецената Сергея Щукина, которую посетили рекордные 1,3 млн человек. Как рассказывает Жан-Поль Клаври, советник генерального директора LVMH Бернара Арно, новая выставка состоялась благодаря его дружбе с внуком Щукина. Клаври также выразил свою признательность за беспрецедентное сотрудничество трём крупнейшим российским музеям: Эрмитажу, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Третьяковской галерее. Кроме того, личное участие Владимира Путина, по мнению советника, стало «очень важным этапом» в подготовке выставки. Компания LVMH занялась финансовой стороной вопроса и оплатила «диагностику» шедевров, некоторые из которых находились в плохом состоянии, и их реставрацию — например, реставрацию картины Ван Гога «Прогулка заключённых», которая впервые демонстрируется широкой публике.

Как указывает советник французского МИД Сильван Гиоге, такое мероприятие не могло бы состояться «без симбиоза в государственной и дипломатической сферах». Со своей стороны Елисейский дворец особо отметил «исторические связи» между великими частными коллекционерами и Францией, которая «на протяжении всей своей истории вела культурную дипломатию». Первым открыл эту страницу российско-французских отношений Пётр I, а после него — Екатерина II, которая общалась с Дидро и другими философами Просвещения.

В 2017 году в Версале прошла выставка, посвящённая 300-летию первого визита Петра I во Францию. Директор Версальского дворца Катрин Пегар призналась, что тогда заранее «рассчитала», как это событие может повлиять на дипломатические отношения двух стран. Недавно избранный президент Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина посетить бывшую резиденцию Короля-Солнца, и именно там, по словам Пегар, зародился форум «Трианонский диалог». С тех пор, отмечает TV5 Monde, эта площадка позволяет обмениваться опытом между крупными компаниями и стартапами из Франции и России.