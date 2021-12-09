Le Figaro: «спор вздора с китчем» — французская общественность выступила против проекта внутреннего переустройства Нотр-Дама

Более 100 представителей французской общественности опубликовали на страницах Le Figaro открытое письмо с критикой проекта переустройства внутреннего пространства собора Парижской Богоматери на современный лад. По словам авторов документа, парижская епархия намерена разрушить концепцию, разработанную в XIX веке, и превратить Нотр-Дам в очередной иммерсивный культурный объект. Эксперты призывают с уважением отнестись к памятнику культурного наследия и восстановить его в том виде, в котором он был завещан потомкам.

После пожара в соборе парижской Богоматери, потрясшего мир в 2019 году, миллионы людей всех национальностей спонтанно сорганизовались, чтобы собрать деньги, необходимые для восстановления памятника, напоминают на страницах Le Figaro более 100 представителей общественности в коллективном письме. Собранный с тех пор миллиард евро стал признанием в любви собору Нотр-Дам и дал французам уверенность в способности возродить этот великолепный памятник художественного и духовного наследия.



«Но сегодня это воскресение поставлено под угрозу проектом перепланировки внутреннего пространства памятника», — предупреждают подписанты, в число которых вошли видные историки, искусствоведы, эксперты по охране памятников, философы и бизнесмены. По их словам, епархия Парижа хочет воспользоваться реставрационными работами, чтобы превратить интерьер Нотр-Дама в проект, который полностью исказит убранство и литургическое пространство храма, даже несмотря на то, что пожар разрушил только кровлю и шпиль и не затронул объекты культурного наследия внутри.

То, что сегодня воображает епархия, сводит на нет концепцию, терпеливо разработанную когда-то архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком, подчёркивают авторы статьи. Организация, разработанная Виолле-ле-Дюком, основана на воссозданном им принципе градации пространств, который уже существовал в позднем Средневековье. Всё было тщательно продумано, отмечается в письме.

Тем временем, новый проект предусматривает установку в храмах съёмных скамеек, изменение освещения в зависимости от времени года, создание видеопроекций на стенах и многое другое. «Другими словами, те же модные (и, следовательно, уже страшно старомодные) «информационные устройства», которые можно найти во всех «иммерсивных» культурных проектах, где зачастую вздор спорит с китчем», — с горечью констатируют представители общественности.

«Давайте уважать работу Виолле-ле-Дюка, работу художников и ремесленников, которые трудились над тем, чтобы подарить нам эту драгоценность, и принципы наследия исторического памятника», — пишут авторы в заключение, призывая восстановить внутреннее пространство храма «таким же прекрасным, каким оно было нам завещано».