«Экстремальные условия» — корреспондент NBC показала закулисье реставрационных работ в Нотр-Даме

Работы по спасению символа Парижа в самом разгаре: из-за строительных лесов собор Парижской Богоматери внутри превратился в «металлическую клетку», передаёт корреспондент NBC. В эксклюзивном репортаже Молли Хантер подчёркивает: строители работают в «экстремальных условиях» под страхом отравления свинцом. Однако никто, включая главного архитектора, не собирается отказываться от амбициозной цели — вновь открыть собор к 2024 году.

Два года после пожара. Сегодня вечером NBC News с эксклюзивным репортажем о борьбе за спасение этого символа Парижа. Мы переодеваемся в защитную спецодежду. Величественный неф собора превратился в металлическую клетку.

МОЛЛИ ХАНТЕР, корреспондент NBC News: Мы находимся на первом этаже собора Парижской Богоматери. Вокруг меня более тысячи тонн строительных лесов. Мы собираемся подняться на лифте более чем на сто футов вверх, туда, где начался пожар.

Условия экстремальные. Рабочие рискуют подвергнуться воздействию свинца. Но самые серьёзные повреждения лучше всего видны сверху.

МОЛЛИ ХАНТЕР, корреспондент NBC News: Мы на такой высоте. На этом месте был потолок. В том месте, где обрушился шпиль, зияющая дыра. И именно здесь ведутся основные работы по реставрации.

Главный архитектор Филипп Вильнёв отмечает, что это была работа мечты. Но теперь он думает, что собор стал похож на больного коронавирусом пациента.

ФИЛИПП ВИЛЬНЁВ, главный архитектор: Я обязательно должен спасти его.

Амбициозная цель — к 2024 году открыться вновь.

Молли Хантер, NBC News, Париж.

Дата выхода в эфир 20 июля 2021 года.