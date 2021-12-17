20 minutes: первый шаг к восстановлению — во Франции начался распил дубов для реконструкции шпиля Нотр-Дама

Во французском городе Майен приступили к распилу первых восьми дубов, предназначенных для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, сообщает 20 minutes. Как передаёт издание, всего для восстановления деревянного шпиля и каркаса здания по проекту архитектора XIX века понадобится около тысячи дубов, распилом которых займутся 45 французских лесопилок.

Распил восьми гигантских дубов, предназначенных для реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери, начался 16 декабря во французском городе Майен, сообщает 20 minutes. Эти восемь дубов, произраставших в Национальном лесу Бертье, диаметром более 1 м и длиной более 20 м определённой кривизны, предназначены для изготовления оригинальных деталей основания шпиля собора.

«Мы очень гордимся тем, что участвуем в реконструкции собора Нотр-Дам», — признался журналистам руководитель «Лесопилки гигантов» из Краона Микаэль Рено, основавший свою компанию всего два года назад.

После распила древесина должна быть доставлена на склады, оборудованные государственным учреждением по реконструкции собора, для сортировки и сушки. В середине 2022 года они будут отправлены в столярные мастерские для пробной сборки, а затем, в 2023 году, подняты на стройплощадку. «А потом мы станем свидетелями подъёма шпиля в небо над Парижем», — заявил глава Государственного учреждения, ответственного за сохранность и реконструкцию собора Парижской Богоматери генерал Жан-Луи Жоржелен.

Как сообщает издание, для полного восстановления шпиля и несущей конструкции поперечного нефа, спроектированного архитектором Виолле-ле-Дюком, каркас которого полностью выполнен из массива дуба, а также каркасов поперечного нефа и прилегающих к нему пролётов потребуется около тысячи дубовых деревьев, одна половина из которых будет срублена в государственных лесах, а другая половина — в частных. Распил этой тысячи дубов осуществят 45 лесопильных заводов по всей Франции. «Через год мы получим ещё 1000 дубов, чтобы восстановить каркас нефа и хора», — добавил Жан-Луи Жоржелен.