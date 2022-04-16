France 3: спустя три года после пожара Нотр-Дам продолжает притягивать парижан и туристов

Прошло ровно три года после пожара в соборе Парижской Богоматери – ужасные кадры, снятые в тот день, облетели весь мир и навсегда остались в памяти людей, вспоминает France 3. Пока в Нотр-Даме полным ходом идут восстановительные работы, он остаётся центром притяжения для жителей и гостей Парижа.

Великая пятница на паперти Нотр-Дама в этот раз особенная. Сюда пришло много верующих: прошло ровно три года после пожара.

ФРАНЦУЗ: Я пришёл, потому что это Великая пятница, и я рад, что могу прийти помолиться перед Нотр-Дамом.

Каждый день множество прохожих и туристов окружают древний собор — как будто жизнь почти вернулась в нормальное русло.

ТУРИСТКА: Я удивлена — он ещё не полностью восстановлен, но здесь сотни и сотни людей. Это невероятно!

ТУРИСТ: Я помню день, когда он горел. У меня дома, в США, повсюду показывали эти кадры. Но быть здесь — потрясающе! Мы специально для этого приехали.

Все до сих пор помнят ужасные кадры 15 апреля 2019 года: собор Парижской Богоматери стоит в огне перед беспомощными парижанами и туристами. И этот момент, навсегда отпечатавшийся в нашей памяти, — падающий шпиль. Только упорство пожарников позволило спасти оставшуюся часть архитектурного шедевра.

Спустя три года восстановительные работы идут полным ходом. Эта семья из Лотарингии не могла представить себе поездку в Париж без визита к Нотр-Даму.

ЖИТЕЛЬ ЛОТАРИНГИИ: Я уже видел его в первозданном виде, и теперь снова видеть его в лесах — это всё-таки странно.

ЮНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЛОТАРИНГИИ: Мы попытаемся ещё раз приехать, когда он будет закончен, чтобы увидеть его полностью.

А чтобы зайти внутрь собора и присутствовать на мессе, придётся подождать окончания титанических работ, намеченного на 2024 год.