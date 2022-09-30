BFM TV: обойти санкции и покончить с гегемонией США — Россия делает ставку на цифровой рубль

Россия ускоряет развитие национальной криптовалюты и надеется ввести её в оборот в начале следующего года, передаёт BFM TV. Цифровой рубль позволит обойти введённые Западом санкции, поддержать товарооборот с Китаем, а также подорвать контроль США над мировой финансовой системой.

ЗАСТАВКА: BFM Business. BFM Crypto. Обзор.

ЛОРА КЛОЗЬЕ, ведущая BFM Business: В следующий час с нами Од Керсулек из Парижа. Решение Банка Англии также положительно повлияло на биткоин?

ОД КЕРСУЛЕК, ведущая рубрики BFM Crypto. Обзор: Да, просто потому, что скупка гособлигаций привела к появлению на рынке наличных средств, и необходимо найти, куда их вложить. А рынок криптовалюты — это как раз тот рынок, куда можно их вложить.

Очевидно, что эта тенденция немного более выраженная, чем на рынке акций. Со вчерашнего дня биткоин и ethereum выросли более чем на 4 процента: за биткоин сейчас отдают 19 550 долларов, в то время как ethereum этим утром продаётся примерно за 1345 долларов.

КРИСТОФ ЯКУБИШИН, ведущий BFM Business: Од, мы знаем, что центробанки также задумались о цифровой валюте. В России это, разумеется, может стать способом обойти санкции.

ОД КЕРСУЛЕК: Да, Россия сейчас действительно ускоряет развитие цифрового рубля, проходящего фазу тестирования. По информации Reuters, Россия надеется ввести его в оборот в начале следующего года. Зачем ей это нужно? Главным образом для транзакций с Китаем, который стал основным торговым партнёром России. Также это позволит обойти систему SWIFT, от которой отключили российские банки. Кроме того, цифровая валюта позволит быстрее проводить операции и увеличить их число. Наконец, по словам члена Думы, который руководит этим проектом (Анатолий Аксаков. — ИноТВ), Россия надеется стать первопроходцем, который изменит текущие правила. «Если мы запустим цифровой рубль, то другие страны начнут его активно использовать, что фактически окончит контроль Америки над мировой финансовой системой», — вот что он утверждает. С начала года Россия всё более благосклонно относится ко всем аспектам цифровых активов и приняла множество мер для их поддержки, в частности, смягчив правила майнинга биткоинов.