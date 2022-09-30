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BFM TV: обойти санкции и покончить с гегемонией США — Россия делает ставку на цифровой рубль

Материал представлен в переводе ИноТВ
Россия ускоряет развитие национальной криптовалюты и надеется ввести её в оборот в начале следующего года, передаёт BFM TV. Цифровой рубль позволит обойти введённые Западом санкции, поддержать товарооборот с Китаем, а также подорвать контроль США над мировой финансовой системой.

ЗАСТАВКА: BFM Business. BFM Crypto. Обзор.

ЛОРА КЛОЗЬЕ, ведущая BFM Business: В следующий час с нами Од Керсулек из Парижа. Решение Банка Англии также положительно повлияло на биткоин?
 
ОД КЕРСУЛЕК, ведущая рубрики BFM Crypto. Обзор: Да, просто потому, что скупка гособлигаций привела к появлению на рынке наличных средств, и необходимо найти, куда их вложить. А рынок криптовалюты это как раз тот рынок, куда можно их вложить.
 
Очевидно, что эта тенденция немного более выраженная, чем на рынке акций. Со вчерашнего дня биткоин и ethereum выросли более чем на 4 процента: за биткоин сейчас отдают 19 550 долларов, в то время как ethereum этим утром продаётся примерно за 1345 долларов.
 
КРИСТОФ ЯКУБИШИН, ведущий BFM Business: Од, мы знаем, что центробанки также задумались о цифровой валюте. В России это, разумеется, может стать способом обойти санкции.
 
ОД КЕРСУЛЕК: Да, Россия сейчас действительно ускоряет развитие цифрового рубля, проходящего фазу тестирования. По информации Reuters, Россия надеется ввести его в оборот в начале следующего года. Зачем ей это нужно? Главным образом для транзакций с Китаем, который стал основным торговым партнёром России. Также это позволит обойти систему SWIFT, от которой отключили российские банки. Кроме того, цифровая валюта позволит быстрее проводить операции и увеличить их число. Наконец, по словам члена Думы, который руководит этим проектом (Анатолий Аксаков. — ИноТВ), Россия надеется стать первопроходцем, который изменит текущие правила. «Если мы запустим цифровой рубль, то другие страны начнут его активно использовать, что фактически окончит контроль Америки над мировой финансовой системой», вот что он утверждает. С начала года Россия всё более благосклонно относится ко всем аспектам цифровых активов и приняла множество мер для их поддержки, в частности, смягчив правила майнинга биткоинов.
 
Дата выхода в эфир 29 сентября 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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BFM TV Франция Европа
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