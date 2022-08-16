GT: всё больше стран отказываются от доллара в межнациональных расчётах — и виноваты в этом США

Тот факт, что США могут захватить активы «любого, кто откажется подчиниться диктату Вашингтона», и заботятся только о своих интересах, вынуждает всё больше стран отказываться от доллара в межнациональных расчётах, пишет Global Times. Издание полагает, что пример в этом вопросе подаёт Россия, и беспрецедентные по масштабу антироссийские санкции всё больше угрожают ослабить доминирование доллара США.

Всё больше стран предпочитают диверсифицировать свои резервные активы в сторону от долларов США. Как отмечает Global Times, на это их побуждает мысль о том, что США могут захватить активы «любого, кто откажется подчиниться диктату Вашингтона», учитывая, что после начала конфликта на Украине в начале этого года западные правительства во главе с США ввели против Москвы целый ряд масштабных санкций.

Существует ещё один важный фактор, побуждающий всё больше стран ускорять темпы отказа от доллара. По мнению издания, Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки и инвесторов Уолл-стрит, и в последние годы американский центральный банк часто ошибался в своей денежно-кредитной политике, создавая циклические подъёмы и спады ликвидности и инфляционные кризисы — такие, как нынешняя инфляция, которая поднялась до 8,5% впервые за 40 лет.

Резкое и непрекращающееся повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США неизбежно вызвало отток капитала из развивающихся стран, что часто приводит к дефолтам по внешним долгам и краху многих стран с развивающейся экономикой. За последние десятилетия многие страны, в том числе Мексика, Аргентина, Таиланд, Южная Корея, Греция, Турция и Шри-Ланка, столкнулись с серьёзными экономическими проблемами из-за ориентированной на доллар мировой финансовой системы.

В последние годы в связи с усилением использования доллара в качестве оружия и склонности Вашингтона использовать его для санкций, многие страны мира «очнулись и начали экспериментировать» с торговлей в своих валютах и переходить на использования платёжных и торговых расчётных систем помимо SWIFT.

Как отмечает издание, с тех пор как мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, зародившийся в США и быстро переросший в глобальную катастрофу, вызвал «экономическое цунами», затронувшеевсе страны и регионы, всё больше правительств и центральных банков изучают пути отказа от долларовой системы расчётов и платежей, но пока им не удаётся подорвать доминирующее положение валюты в мире.

Однако на этот раз Россия хочет поступить по-другому, намереваясь начать контрнаступление против западных санкций и доллароцентричной мировой финансовой системы. Возмущённая беспрецедентными финансовыми и экономическими санкциями Запада, Москва заставила все «недружественные страны» оплачивать поставки топлива в рублях. Эта мера, по мнению российских экономистов, сразу же помогла стабилизировать стоимость рубля и значительно ослабить негативное влияние западных санкций. Теперь некоторые экономисты предлагают Москве потребовать то же самое у импортёров российского зерна, удобрений и других дорогостоящих товаров.

«Смелый и новаторский» шаг России побудил правительства других стран последовать её примеру. СМИ сообщают о том, что страны БРИКС хотят обсудить вопрос о расширении торговли в собственных валютах.

Поэтому беспрецедентные по масштабу западные санкции, введённые против России, теперь всё больше угрожают ослабить доминирование доллара США и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе. На сегодняшний день Россия распродала почти все американские гособлигации, и всё больше стран следуют её примеру.

Меры по отказу от доллара, принятые Россией, Global Times называет самыми радикальными из всех, принятых суверенным государством. Кроме того, Кремль принимает тестирует собственную систему обмена финансовой информацией.

«На самом деле, Вашингтон должен винить в этом только себя», — пишет издание. Дело в том, что в последние годы американские политики, обеспокоенные экономическим подъёмом Китая и других стран с развивающейся рыночной экономикой, намеренно мешали экономическому росту своих конкурентов. В связи с этим другие страны принимают решительные ответные меры, избавляются от долларовых активов и уходят с фондового рынка США. По данным МВФ, в первом квартале 2022 года активов в долларах США среди валютных резервов мировых центральных банков доля снизилась до 58,88%.

Так как США упорно «препятствуют и вредят» другим экономикам, их конкуренты не обязаны принимать устаревшую Бреттон-Вудскую систему и помогать США поддерживать гегемонию доллара, утверждает издание. Доминирование доллара на протяжении десятилетий позволило Соединённым Штатам диктовать условия мировой торговли на протяжении последних 70 лет. «Настало время перемен», — подытоживает Global Times.