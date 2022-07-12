CNN: впервые за 20 лет евро сравнялся в цене с долларом

Впервые за 20 лет евро и доллар стоят одинаково, передаёт CNN. Как отмечается в статье, произошло это в результате того, что курс евро с начала года упал приблизительно на 12%.
Впервые за 20 лет обменный курс между евро и американским долларом достиг паритета, то есть обе валюты теперь стоят одинаково, сообщает CNN.
Евро сравнялся с долларом в цене, подешевев с начала года примерно на 12%.
На континенте, как отмечает издание, сейчас очень много опасений по поводу рецессии. Эти опасения подогреваются высокой инфляцией и неопределённостью с поставками энергоносителей, которая возникла из-за ввода российских войск на Украину.
Европейский союз, который до украинского конфликта получал примерно 40% своего газа по российским трубопроводам, пытается уменьшить свою зависимость от энергоносителей из России. Между тем Москва уже сократила поставки газа в некоторые страны ЕС, а недавно на 60% урезала подачу голубого топлива по газопроводу «Северный поток» в Германию.
А в настоящий момент эта важная часть инфраструктуры импорта газа в Европу была закрыта на плановое техническое обслуживание, которое должно продлиться 10 дней. Однако немецкие официальные лица опасаются, что газопровод больше не запустят.
Нынешний энергетический кризис в Европе сопровождается замедлением экономического роста, что ставит под сомнение способность Европейского центрального банка адекватно ужесточить политику в целях снижения инфляции. ЕЦБ уже объявил, что в этом месяце впервые с 2011 года повысит процентные ставки, поскольку уровень инфляции в еврозоне составляет 8,6%.
Однако, по мнению некоторых, ЕЦБ реагирует на происходящее с большим опозданием, и «жёсткая посадка» сейчас почти неизбежна.
На прошлой неделе Германия впервые с 1991 года зафиксировала торговый дефицит, поскольку цены на топливо и общий хаос с цепочками поставок значительно увеличили стоимость импорта, отмечает CNN.
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