Telegraph: не хватает евро на «евро» — символ еврозоны решили пустить с молотка
«Культовую» скульптуру евро, расположенную перед бывшей штаб-квартирой Европейского центрального банка во Франкфурте, собираются выставить на продажу. Решение было принято, потому что содержание монумента обходится слишком дорого, сообщает The Daily Telegraph.
14-метровую статую возвели в 2001 году в честь введения единой европейской валюты, и с тех пор она стала символом принятия решений в еврозоне. Но ЕЦБ, который решил перенести штаб-квартиру, отказался брать с собой 50-тонную скульптуру, поясняет издание.
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