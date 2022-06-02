Das Erste: Еврокомиссия одобрила переход Хорватии на евро

Хорватия получила от Еврокомиссии разрешение на введение общей для ЕС валюты — евро, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По оценке брюссельского ведомства, страна удовлетворяет всем необходимым условиям и готова присоединиться к зоне евро с 1 января следующего года. В связи с этим туризм в Хорватии надеется на новые прибыли, хотя многие также опасаются резкого повышения стоимости жизни из-за перехода на общеевропейскую валюту.

Еврокомиссия дала Хорватии зелёный свет на введение общей валюты — евро, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Соответствующее решение было принято на основании финальной оценки, выданной Еврокомиссией.

Как сообщается в материале, Хорватия хочет заменить свою национальную валюту, куну, на евро с 1 января следующего года. Для этого стране было необходимо одобрение, которое сейчас дала Еврокомиссия. Для вынесения соответствующей оценки брюссельское ведомство проанализировало, в частности, инфляцию и стабильность обменных курсов в стране, которая входит в состав ЕС с 2013 года.

«Менее чем через десять лет после вступления в ЕС Хорватия готова присоединиться к зоне евро 1 января», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, вступление страны в еврозону укрепит не только экономику Хорватии, но «и евро». В отчёте, опубликованном Европейским центральным банком, также сделан вывод о том, что Хорватия соответствует требованиям для перехода на евро.

Через 20 лет после введения первых банкнот евро стал одной из важнейших мировых валют и способствовал улучшению условий жизни миллионов граждан во всём Евросоюзе, отметила фон дер Ляйен. «Евро — это символ европейской силы и единства», — также подчеркнула глава Еврокомиссии.

На сегодняшний день 19 из 27 стран — членов ЕС используют евро в качестве домашней валюты, напоминает Das Erste. Кроме Хорватии, свои национальные валюты пока сохраняют Дания, Болгария, Швеция, Румыния, Венгрия, Польша и Чехия.

Хорватия уже много лет пытается выполнить все критерии для вступления в «евро-клуб», отмечает немецкий телеканал. Литва была последней страной, присоединившейся к группе стран с единой валютой, став 19-м членом еврозоны 1 января 2015 года. Согласно договорам ЕС, все страны-члены, кроме Дании, обязаны начать использовать единую валюту, как только они будут признаны удовлетворяющими соответствующим требованиям. Тем не менее некоторые государства не прилагают к этому активных усилий — например, Швеция и Венгрия.

В Хорватии со вводом евро связывают большие надежды — особенно туристическая отрасль. Страна с её протяжённым Адриатическим побережьем, множеством живописных заливов и островов живёт за счёт туризма. В то же время многие опасаются, что стоимость жизни может резко возрасти из-за перехода на единую европейскую валюту.

Официальное решение о введении евро в Хорватии должно быть принято советом 27 стран — членов ЕС в первой половине июля, однако после данной Еврокомиссией оценки трудностей не предвидится, заключает немецкий телеканал Das Erste.