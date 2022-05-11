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Telepolis: снижение зависимости от России и Китая не позволит ЕС предотвратить экономическую катастрофу в еврозоне

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Курс евро постоянно падает и, как предполагают эксперты, может достичь паритета с долларом уже в ближайшем квартале, пишет Telepolis. Правительство ФРГ и ЕС всеми силами пытаются предотвратить экономическую катастрофу, вызванную энергетическим кризисом, возникшим в том числе в результате антироссийских санкций, однако «проблеск надежды увидеть всё труднее». Неопределённости в зоне евро способствуют и возможные перебои в цепочках поставок из-за политики «нулевой терпимости» Китая к коронавирусу.
Telepolis: снижение зависимости от России и Китая не позволит ЕС предотвратить экономическую катастрофу в еврозоне
AP

В настоящее время правительство Германии и ЕС всеми силами пытаются предотвратить экономическую катастрофу, вызванную энергетическим кризисом, возникшим в результате конфликта на Украине и санкций в отношении России. Однако рынки, похоже, «не возлагают больших надежд» на их инициативы. Евро постоянно обесценивается и, как предполагают эксперты, уже в ближайшем квартале может достичь паритета с долларом, пишет Telepolis.

В конце прошлой недели крупнейший банк Великобритании HSBC резко снизил свой прогноз курса евро. Рыночные аналитики HSBC ожидают, что к четвёртому кварталу этого года евро упадёт до стоимости доллара США. HSBC стал первым международным банком, опубликовавшим такой прогноз. Затем к этой оценке присоединились и другие эксперты.
 
«Евро уже обесценился сильнее, чем мы ожидали. Проблеск надежды увидеть всё труднее», — заявили в аналитическом отделе HSBC.
 
Основной причиной кризиса в зоне евро является непрекращающийся конфликт на Украине и связанная с ним нестабильность в сфере энергетики. Прежде всего это относится к Германии с её сильной зависимостью от поставок энергоресурсов из России.
 
По данным портала Statista, в 2020 году энергопотребление в Германии снизилось. В 2021 году потребление нефти в Германии составило 96,2 млн тонн. Для сравнения: в 2019 году оно составляло 106,6 млн тонн.
 
Это не очень хорошая новость: снижение в первую очередь связано с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. Как раз в то время, когда можно было начать восстановление национальной экономики и экспорта, грянул украинский кризис, за которым последовал добровольный отказ от российских энергоносителей.
 
Зависимость от российского газа представляет ещё более серьёзную проблему, чем зависимость от российской нефти. В 2020 году доля российского газа в импорте Германии составляла 55%. По данным министерства экономики, сейчас доля российского газа в структуре потребления Германии снизилась до 35%. Однако газохранилища заполнены лишь на треть, а импорт сжиженного газа далеко не стабилен.
 
Неопределённости в зоне евро способствует и вопрос влияния политики «нулевой терпимости» Китая к COVID-19 на европейскую экономику. В любом случае оно не будет положительным. Из-за ужесточения антиковидных мер в КНР в апреле вновь возникает риск возникновения перебоев в цепочках поставок. Вероятно, это продолжит замедлять экономическое развитие в зоне евро.
 
В этом контексте под ударом вновь оказывается Германия: недавний опрос, проведённый мюнхенским Институтом экономических исследований ifo, показал, что 46% компаний реального сектора экономики получают товары производственного назначения из Китая. «Почти половина этих компаний планируют в будущем сократить импорт из Китая», — говорится в отчёте ifo.
 
По словам Лисандры Флах, руководителя Центра внешней торговли Института экономических исследований ifo, Китай «играет важную, но ни в коем случае не определяющую роль» как поставщик и рынок сбыта для Германии.
 
«Однако Германия значительно зависит от Китая в отношении нескольких конкретных товаров производственного назначения и сырья», — отмечает Флах. Ifo выступает за диверсификацию источников поставок для уменьшения зависимости от Китая.
 
Поэтому неудивительно, что в ходе видеоконференции с канцлером Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул «стабилизирующую, конструктивную и направляющую роль» германо-китайских отношений. В заявлении немецкой стороны по итогам встречи эта тема отсутствовала.
 
Си Цзиньпин указал на «сложные изменения в международной панораме и значительное увеличение трудностей и вызовов для глобальной безопасности и развития». Поэтому, по его словам, в настоящий момент требуется «больше стабильности и безопасности в эпоху нестабильности и преобразований». Это представляло собой реакцию и на грядущие перемены в этих отношениях. Председатель СДПГ Ларс Клингбейл уже объявил о новой политике в отношении Китая, отмечает Telepolis.
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