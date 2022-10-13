Economist: экономическая ситуация в России улучшается, а Европа сползает в рецессию
Сегодня россиянам практически нечем хвастаться, и поэтому они довольствуются тем, чем можно. Тролли из социальных сетей размещают видео, предназначенные для европейского зрителя, которые показывают, как газовые плиты у россиян работают целыми днями на полную мощность. Как пишет The Economist, в этих издёвках есть нечто ребяческое, но в них скрывается глубокая правда: экономическая война между Россией и Западом вступила в довольно чувствительную фазу, однако Европа оказалась на грани глубокой рецессии, а в России экономическая ситуация улучшается.
Как продолжает издание, западные санкции нанесли удар по долгосрочным экономическим перспективам России. Лишив девятую экономику мира доступа к зарубежным технологиям и ноу-хау, Запад как минимум наполовину сократил её потенциал роста, о чём говорят прогнозы. Добыча нефти и газа, составляющая основу российской экономики, за время проведения военной операции уменьшилась на 3%. Она может сократиться ещё больше, когда в конце года начнёт действовать европейское эмбарго. А частичная мобилизация спровоцировала паническое изъятие банковских вкладов, поскольку люди вновь испугались за будущее своей страны.
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