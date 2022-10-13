Economist: экономическая ситуация в России улучшается, а Европа сползает в рецессию

Экономическая война между Россией и Западом вступила в довольно чувствительную фазу, и Москва, похоже, справляется с ситуацией. Как пишет The Economist, в то время, как Европа оказалась на грани глубокой рецессии, в России экономическая ситуация улучшается вопреки мрачным прогнозам.

Сегодня россиянам практически нечем хвастаться, и поэтому они довольствуются тем, чем можно. Тролли из социальных сетей размещают видео, предназначенные для европейского зрителя, которые показывают, как газовые плиты у россиян работают целыми днями на полную мощность. Как пишет The Economist, в этих издёвках есть нечто ребяческое, но в них скрывается глубокая правда: экономическая война между Россией и Западом вступила в довольно чувствительную фазу, однако Европа оказалась на грани глубокой рецессии, а в России экономическая ситуация улучшается.

Как продолжает издание, западные санкции нанесли удар по долгосрочным экономическим перспективам России. Лишив девятую экономику мира доступа к зарубежным технологиям и ноу-хау, Запад как минимум наполовину сократил её потенциал роста, о чём говорят прогнозы. Добыча нефти и газа, составляющая основу российской экономики, за время проведения военной операции уменьшилась на 3%. Она может сократиться ещё больше, когда в конце года начнёт действовать европейское эмбарго. А частичная мобилизация спровоцировала паническое изъятие банковских вкладов, поскольку люди вновь испугались за будущее своей страны.

Однако, несмотря на трудности, рецессия наверняка подходит к концу. Многие люди сомневаются в официальных данных по ВВП, но ощущение возросшей активности возникает из разных источников. Банк Goldman Sachs представляет «индикаторы текущей активности», которые отражают экономические показатели из месяца в месяц. Эти данные свидетельствуют, что текущая активность в России намного выше, чем в крупных европейских странах. По данным Сбербанка, после указа о мобилизации расходы уменьшились, но потом снова начали расти.

Выпуск продукции в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля, также начал восстанавливаться. Это говорит о том, что автомобилестроителям удалось наладить снабжение, хотя и не из западных стран. В долларовом выражении ежемесячный объём товарного импорта в России сегодня наверняка превышает средние показатели за прошлый год.

В своих опубликованных 11 октября последних прогнозах МВФ улучшил экономические перспективы России на этот год. В апреле фонд прогнозировал падение российского ВВП на 8,5%. Теперь он ждёт спада в размере 3,4%.

«Хвастать здесь нечем, но это вполне приемлемый показатель. Экономические данные свидетельствуют о том, что Россия сможет продолжать боевые действия. Избежав экономического краха, Путин удвоит свои усилия, повысив ставки как на международной арене, так и у себя дома», — заключает автор материала.