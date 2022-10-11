Washington Post: Норвегию обвинили в попытках «неприлично нажиться» на украинском конфликте

Вооружённый конфликт на Украине и последовавший за ним энергетический кризис в Евросоюзе позволили Норвегии «неприлично нажиться», пишет обозреватель The Washington Post Эмили Раухала. По данным журналиста, скандинавская страна за год в пять раз увеличила свои доходы за счёт продажи нефти и газа по высоким ценам и большая часть сверхприбылей поступит в норвежский суверенный фонд благосостояния.

Спустя более чем семь месяцев событий на Украине Норвегия играет всё более важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В настоящее время скандинавская страна является ведущим поставщиком природного газа в Европейский союз. Взрывы, повредившие газопроводы «Северный поток», не привели к кризису поставок, поскольку был открыт новый трубопровод из Норвегии в Польшу. Европейцы рассчитывают на норвежское топливо, чтобы пережить зиму и пополнить свои запасы на годы вперёд, пишет обозреватель Эмили Раухала на страницах The Washington Post.

Тем не менее, несмотря на то что Осло увеличивает экспорт в Европу, норвежцы сталкиваются с резкой критикой со стороны континента, в том числе с обвинениями в том, что их непредвиденные нефтегазовые доходы являются спекуляцией на военных действиях. По мнению критиков, Норвегия «неприлично наживается» на Европейском союзе. Сообщается, что в текущем году Осло рассчитывает получить $109 млрд от нефтяного сектора, что на $82 млрд больше, чем в предыдущем. Большая часть этой суммы пойдёт в суверенный фонд благосостояния страны, капитал которого оценивается более чем в $1 трлн, пишет издание.

Как отмечает Эмили Раухала, норвежские официальные лица отвергают обвинения в спекуляции и заявляют, что высокие цены стали неизбежным результатом дефицита на рынке. В основе дебатов лежат вопросы о том, что значит быть «добрым» в энергетической сфере — в условиях военного конфликта, инфляции и экологического кризиса.

Вот уже несколько месяцев небольшая группа норвежских законодателей призывает к тому, чтобы прибыль от нефти, превышающую прогнозируемую на 2022 год, направлять в «фонд солидарности», утверждая, что несправедливо и неразумно откладывать так много, пока украинцы страдают. Европейская экономика балансирует на грани рецессии, а высокие цены на сырьё ударили по развивающимся странам. Страны ЕС решили ввести непредвиденный налог для некоторых производителей электроэнергии и «взнос солидарности» от компаний, работающих на ископаемом топливе. Полученные средства планируется использовать для смягчения воздействия высоких цен на электроэнергию для потребителей в Евросоюзе. Некоторые надеются, что Норвегия, не являющаяся членом ЕС, решит присоединиться к блоку или будет работать с ним над другими мерами, такими как ограничение цен на газ, сообщается в статье The Washington Post.

Норвежское правительство не проявило особого энтузиазма ни на том, ни на другом фронте. Спросите чиновников о высоких ценах, и они скажут, что это вопрос к промышленности; спросите у промышленности — они скажут, что это дело чиновников — несмотря на то, что большая часть отрасли принадлежит государству. Тем временем люди в норвежской нефтегазовой отрасли ведут себя как победители лотереи, которые устали от звонков дальних родственников, которым, откровенно говоря, следовало бы сэкономить. Некоторые задаются вопросом, почему благоразумная Норвегия должна помогать таким странам, как Германия, которая разбогатела, полагаясь на дешёвые российский газ и нефть. За последние 20 лет Европа либерализовала газовые рынки, перейдя от долгосрочных контрактов между покупателями и продавцами к спотовым ценам. Конфликт на Украине привёл к стремительному росту спотовой цены, что спровоцировало нынешний кризис, заключает автор материала.