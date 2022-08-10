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Bloomberg: Норвегия ограничит экспорт электроэнергии в страны Европы

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На фоне разгорающегося энергетического кризиса в Европе Норвегия решила ограничить экспорт электроэнергии, чтобы заполнить свои водохранилища. Это станет ударом для соседних стран, привыкших полагаться на дешевое электричество, производимое норвежскими ГЭС, пишет Bloomberg.
Bloomberg: Норвегия ограничит экспорт электроэнергии в страны Европы
AP

«Пополнение резервуаров будет иметь приоритет над производством электроэнергии в периоды, когда уровни воды будут ниже среднего сезонного уровня», — заявил в понедельник министр энергетики Терье Осланд. Страна является одним из ведущих экспортёров электроэнергии в Европе, поставляя около 20% от всего своего производства соседям. Однако из-за низких уровней воды на юге Норвегии правительство объявило о решительных мерах с целью предотвращения дефицита электроэнергии будущей зимой, отмечает Bloomberg.

«На практике будут применяться контрольные механизмы, ограничивающие возможность экспорта в случае недостаточного наполнения водохранилищ», — заявил Осланд в тексте брифинга для лидеров парламентских партий. На этой неделе министерство будет трудиться над разработкой рамочного документа, чтобы механизмы регулирования могли быть приведены в действие как можно быстрее, пишет Bloomberg.
 
По мере обострения энергетического кризиса в Европе любые ограничения станут ещё одним ударом для стран континента, которые полагаются на дешёвую норвежскую гидроэлектроэнергию. Так, например, Великобритания входит в число стран, наиболее зависимых от норвежского экспорта, и любые ограничения повысят и без того высокие цены, а также могут заставить британцев использовать свой стратегический резерв угольной генерации, сообщает Bloomberg.
 
Осланд и премьер-министр Йонас Гар Стёре встретились с лидерами парламента в понедельник утром, чтобы проинформировать их о ситуации на энергетическом рынке. Сообщается, что, учитывая остроту ситуации, для решения этого вопроса парламент могут отозвать с летних каникул. Министр энергетики также подтвердил, что расширение программы выплат компенсаций за повышенные затраты на электроэнергию потребителям и фермерским хозяйствам будет перенесено на 1 сентября, пишет Bloomberg.
 
Норвегия не является членом ЕС, однако она — часть единого европейского энергетического рынка, а его регламент не позволяет странам ограничивать потоки энергии в соседние государства в течение продолжительного времени. Сокращения поставок допустимы исключительно в случае объявления чрезвычайной ситуации. Норвегия вырабатывает почти всю электроэнергию из своих обширных водных ресурсов. Исторически сложилось так, что страна могла экспортировать большие излишки и удерживать низкие цены. Но после засушливой весны водохранилища в наиболее пострадавшем районе составляют 49,3% по сравнению со средним значением 74,9% за период 2000—2019 годов, сообщает издание.
 
«В водохранилищах Норвегии сейчас больше воды, чем указывалось в более ранних прогнозах властей на начало осени», — сообщил Осланд. Он продолжил: «Вероятность необходимости нормирования электроэнергии зимой — низкая», ссылаясь на прогнозы регулятора NVE (Норвежское управление водных ресурсов и энергетики. — ИноТВ), пишет Bloomberg.
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Bloomberg США Северная Америка
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