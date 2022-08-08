TV2 Norge: без российского газа запасы Европы грозят опустеть ещё до зимы

Энергетический кризис в Норвегии тревожит экспертов, которые с опаской думают о предстоящем зимнем отопительном периоде. Нынешний уровень прокачки российского газа через «Северный поток» позволяет закачать лишь 75-80% от необходимого объёма, чтобы пережить зиму. «Если поставки российского газа полностью прекратятся, то Европа рискует не только встретить зиму с минимальными запасами газа — её запасы могут опустеть ещё до окончания зимы», со слов эксперта сообщает TV2 Norge.

Несмотря на бушующий энергетический кризис в Европе, этой зимой Норвегия получит весь необходимый объём электроэнергии, если в этом возникнет необходимость. Однако он будет очень дорого стоить потребителям. Об этом заявил аналитик компании Wood Mackenzie Мэтью Кэмпбелл, изучающий европейский рынок электроэнергии, пишет TV2 Norge.

«Электроэнергию можно будет импортировать из Европы, но по высокой цене», — сообщил Кэмпбелл. Он отмечает, что, помимо высоких цен на газ, есть ряд других причин, которые приведут к росту цен на электроэнергию предстоящей зимой, например: высокие цены на уголь, низкий уровень заполнения резервуаров гидроэлектростанций, низкий уровень воды в реках Германии, который, в свою очередь, влияет на поставки угля, а также снижение мощностей стареющих атомных электростанций Франции, сообщает TV2 Norge.

По мнению эксперта, закрытие норвежской газовой электростанции Монгстад, которое в настоящий момент отложено, ещё больше повлияет на ценообразование электроэнергии в Европе. По его словам, именно французский рынок будет способствовать росту цен, а электроэнергия, произведенная во Франции, Германии и Нидерландах, понадобится самой Франции, так как запасов на зиму стране не хватит, пишет TV2 Norge.

На сегодняшний день мощность «Северного потока» составляет около 20% от планового объёма прокачки. Коллега Кэмпбелла Пенни Лейк, изучающая европейский газовый рынок, считает, что при сохранении текущих объёмов прокачки Европа сможет заполнить свои хранилища к зиме на 75-80%. По словам эксперта, при нормальных погодных условиях Европа должна пережить зимний сезон и к концу марта в хранилищах останется примерно 20% от общего запаса газа.

«Это очень низкий уровень, но всё же уровень, который позволит нам избежать проблем с поставками», — сообщила Лейк. Однако, по её мнению, холодная зима в Европе и Азии может усугубить ситуацию и привести к ограничению поставок вплоть до 17% от общих необходимых объёмов потребления, отмечает издание.

«Если поставки российского газа полностью прекратятся, то Европа рискует не только встретить зиму с минимальными запасами газа — её запасы могут опустеть ещё до окончания зимы», — отметил эксперт. В целом поставки из России на прошлой неделе составили около 70% от уровня аналогичного периода прошлого года, пишет TV2 Norway.

«Ожидаются новые нарушения поставок, когда Россия попытается усилить своё политическое и экономическое давление на Европу до наступления зимы. Однако часть поставок, вероятно, продолжится, поскольку Россия сохранит поток доходов», — сообщила Пенни Лейк.

Низкие поставки по газопроводу «Северный поток» приводят к тому, что цена на газ по-прежнему остаётся очень высокой, отмечает TV2 Norge.

«Европейские цены на газ приближаются к рекордным уровням. Если Россия полностью прекратит поставки, чего нельзя исключать, цены вырастут ещё больше», — считает аналитик Rystad Energy Каролина Семенюк. По её мнению, острая нехватка газа в Германии, которая до событий на Украине была одним из крупнейших потребителей газа в России, затронет всю Европу, заключает TV2 Norge.