Рост инфляции, дефицита и процентных ставок — El Periódico о последствиях «политического харакири» Лиз Трасс

Бюджетная политика правительсва Лиз Трасс стала «экономическим крушением и политическим харакири» для нового премьер-министра и, вероятно, всей Консервативной партии, считает El Periódico. Однако, как отмечает издание, экономический спад в Великобритании начался уже давно, а брексит, пандемия коронавируса и конфликт на Украине лишь усугубили ситуацию в стране.

«Рост, рост, рост», — именно так формулирует свои экономические приоритеты премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Однако, как отмечает El Periódico, пока единственное, что выросло после обнародования бюджетной политики правительства, это инфляция, дефицит и процентные ставки. А план премьера сократить налоги для богатых британцев только ещё больше усугубил ситуацию.

«Политика, направленная на реальный рост, требует длительных усилий, марафона сложных реформ, а не этого бешеного рывка», — отметил профессор Лондонской школы экономики Джон Ван Ринен. При этом Ван Ринен предупредил, что ущерб от десятилетий стагнации для Великобритании может быть уже слишком глубок и ситуация лишь продолжит ухудшаться.

Издание пишет, что в настоящий момент богатая держава с сильными либеральными институтами переживает медленный и затяжной экономический спад. Брексит, пандемия коронавируса, а теперь и конфликт на Украине усугубили ситуацию, но экономический спад страны начался задолго до этого.

«Спад для Великобритании представляет реальную опасность. Это мощная страна, но она движется назад», — считает экономист независимого аналитического центра The Resolution Foundation Торстен Белл. В качестве основной причины нулевого экономического роста Белл называет огромное неравенство в британском обществе, которое растёт с 1980-х годов и является более значительным, нежели в других странах Европы. Производительность труда в стране низкая, а заработная плата британцев не растёт.

Бывший генеральный директор Конфедерации британской промышленности Кэролин Фэрбэрн также указывает ещё на несколько серьёзных проблем: транспортная сеть страны значительно уступает европейским стандартам, широкополосная система связи всё ещё недоступна в некоторых частях страны, а также остаётся сильный дефицит образования, включая переподготовку специалистов. Устранение этих проблем, препятствующих росту, требует времени и последовательной политики. «Если политика постоянно меняется, инвестиций не будет», — предупреждает Фэрбэрн.

Нынешнюю бюджетную политику Трасс эксперты называют «предсмертной запиской», «экономическим крушением и политическим харакири». В Консервативной партии уже опасаются, что ущерб, который им нанёс первый месяц пребывания Трасс у власти, может быть непоправим. До обнародования новой бюджетной политики 23 сентября консерваторы отставали от лейбористов на восемь пунктов. На данный момент отставание в опросах составляет 23 пункта, что является самым большим отрывом партии во главе с Киром Стармером с 2010 года.

Известный британский политолог Джон Кёртис из Университета Стратклайда заявил, что сложившаяся ситуация напоминаетему «чёрную среду» 30-летней давности. Тогда обвал фунта стерлингов вынудил Великобританию выйти из Европейского механизма валютных курсов. Это «разрушило запас экономической компетентности правительства и заложило основу для поражения консерваторов в 1997 году», — заявил Кёртис, полагая, что ситуация может повториться.

На данный момент за проведение досрочных выборов выступают 62% британцев. И если раньше шансы лейбористов на приход к власти были сравнительно небольшими, сейчас партия показывает, что готова управлять страной. Конференция Лейбористской партии стала примером «единства и дисциплины», в отличие от конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Впрочем, колоссальный перевес в опросах связан не столько с энтузиазмом в отношении лейбористов, сколько с неприятием к правительству. Как пишет El Periódico, партии Стармера придётся приложить ещё немало усилий, чтобы обеспечить себе победу на следующих выборах.