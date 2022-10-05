Daily Express: Лиз Трасс дали 10 дней на спасение премьерства и уже нашли замену

Пока премьер-министр Великобритании Лиз Трасс борется за сохранение контроля над своей партией, члены парламента Великобритании открыто заявляют, что у неё есть «10 дней, чтобы спасти премьерство», пишет The Daily Express. По данным источников, консерваторы начали обсуждать возможную кандидатуру на пост следующего премьер-министра в случае смещения Трасс, и составили список из трёх возможных кандидатов, который возглавил министр обороны Бен Уоллес.

Члены парламента Великобритании от Консервативной партии хотят, чтобы министр обороны Бен Уоллес взял на себя роль «чрезвычайного премьер-министра» и возглавил партию, если правительство Лиз Трасс рухнет. По данным источников, Уоллес является фаворитом в шорт-листе из трёх имён. Пока Трасс борется за сохранение контроля над своей партией, парламентарии открыто заявляют, что у неё есть «10 дней, чтобы спасти премьерство», сообщает The Daily Express.

Как отмечает издание, члены парламента от Консервативной партии начали обсуждать возможную кандидатуру на пост премьер-министра и составили список из трёх возможных кандидатов.

Уоллес пользуется популярностью в партии, однако решил не баллотироваться на пост лидера консерваторов этим летом и вместо этого поддержал Трасс. Он возглавил шорт-лист, в который также вошли конкуренты Трасс Риши Сунак и Пенни Мордонт.

Майкл Гоув был исключён из списка как «слишком токсичный». Многие консерваторы выступают за возвращение Бориса Джонсона на пост главы партии. При этом они признают, что всего через несколько недель после отставки это было бы «преждевременно».

Парламентарии надеются, что, если Трасс будет вынуждена уйти в отставку, они смогут сразу объявить нового лидера партии «путём аккламации», отказавшись от очередного затяжного состязания.

Высокопоставленный член парламента от консерваторов рассказал изданию: «Она находится в одном шаге от потери контроля над партией, если уже не потеряла контроль. Вероятность того, что её могут выгнать, растёт».

Другие консерваторы предупредили, что члены партии «не согласятся на ещё один переворот, устроенный членами парламента» после негативного общественного резонанса в связи со смещением Бориса Джонсона.

Ещё один парламентарий отметил: «На данный момент, возможно, царит полный хаос, но избиратели никогда не простят нам, если мы свергнем ещё одного премьер-министра», — передаёт The Daily Express.