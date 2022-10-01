BFM TV: «просто смеётся над нами» — пока Трасс защищает богатых, инфляция добралась до фиш-энд-чипс

Британцы возмущены бюджетным планом Лиз Трасс: он предусматривает снижение налогов для богатых, в то время как обычные люди с трудом оплачивают счета на электричество и отопление, а в ресторанах приходится повышать цены на традиционное блюдо фиш-энд-чипс. Кризис стоимости жизни затрагивает всё больше домохозяйств, и всё чаще проходят забастовки против действий правительства, сообщает BFM TV.

По мнению некоторых посетителей, это лучшие фиш-энд-чипс (рыба и картофель фри. — ИноТВ) на северо-западе Лондона, и поэтому управляющая Moxie’s Fish Bar Шахад Рамина продолжает улыбаться. В то же время она часами пытается совместить привлекательность для клиентов и прибыльность заведения. Это настоящая головоломка для неё и её мужа.

ШАХАД РАМИНА, управляющая Moxie’s Fish Bar: Для выживания мы должны иметь возможность платить за сырьё, стоимость которого растёт. Так что нам пришлось повысить цены, чтобы мы могли заплатить поставщикам. Иначе придётся закрыть наш ресторан.

В результате на прошлой неделе ей пришлось повысить цену на рыбные палочки на два евро. Такое решение далось непросто, однако посетители, кажется, понимают, что за ним стоит.

РОБЕРТ, посетитель: Из-за инфляции, которая только растёт, мы все вынуждены тем или иным способом компенсировать наши расходы.

Такой кризис стоимости жизни затрагивает всё больше домохозяйств. Жители этого квартала собрались в доме культуры, чтобы послушать почётного гостя — Джереми Корбина, бывшего главу оппозиционной Лейбористской партии.

ДЖЕРЕМИ КОРБИН, бывший глава Лейбористской партии: То, что мы сейчас переживаем, — едва ли не хуже, чем в прошлом.

Профсоюзы также объединили свои усилия, чтобы выступить против Лиз Трасс — нового премьер-министра, которая недавно объявила о спорных мерах поддержки: понижении налога для богатых.

ФРЕДИ ГЕНТЦ, представитель профсоюза ACORN и основатель кампании «Всему есть предел»: Лиз Трасс со своими приятелями-банкирами просто-напросто смеётся над нами, обычными тружениками. Они даже не притворяются ради приличия, что пытаются нам помочь. Они опубликовали план бюджета, который выглядит оскорблением для тех, кто с трудом оплачивает счета за электричество или отопление.

КОРРЕСПОНДЕНТКА: На этом фоне растёт число дней, когда проходят забастовки. Британская почтовая служба Royal Mail планирует за два месяца провести в общей сложности десять дней забастовок.