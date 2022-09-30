Guardian: под влиянием украинского конфликта цены на продукты питания в Британии растут рекордными темпами
Продовольственная инфляция в этом месяце превысила августовский показатель 9,3%, чему поспособствовал конфликт на Украине, который продолжает приводить к росту цен на корма для животных, удобрения и растительное масло, что эффектом домино сказывается на таких продуктах, как маргарин.
Свежие продукты питания сейчас стоят на рекордные 12,1% больше, чем в прошлом году, что также стало самым высоким приростом для этой категории товаров за всю историю наблюдений.
Тем не менее некоторые продовольственные товары выиграли от продолжительной засухи, наблюдавшейся в Британии этим летом. Так, цены на такие товары, как клубника, черника и помидоры, упали благодаря небывалым урожаям.
Инфляция непродовольственных товаров выросла с 2,9% в августе до 3,3%, в основном из-за увеличения транспортных расходов.
Более трёх четвертей британских потребителей, опрошенных компанией NielsenIQ, заявили, что, согласно их ожиданиям, кризис стоимости жизни в ближайшие три месяца окажет на них «умеренное или серьёзное» влияние. В летнем опросе эту точку зрения высказали всего 57% респондентов, пишет The Guardian.
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