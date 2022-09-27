DM: эксперты уже не справляются — всё больше британцев нуждаются в услугах психотерапевтов
Как выяснилось в ходе опроса, проведённого по инициативе Британской ассоциации консультирования и психотерапии (BACP), половина британских психотерапевтов сейчас не принимают новых пациентов, поскольку количество заболеваний выросло в среднем на 10% и спрос на их услуги продолжает активно расти. При этом основной причиной беспокойства британцев, по словам врачей, сейчас стали финансовые вопросы и политическая обстановка, пишет Daily Mail.
Согласно исследованию, в котором приняли участие 3000 специалистов в области психического здоровья, также было обнаружено, что число перегруженных работой врачей увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В результате половина британских психотерапевтов закрыла двери своих кабинетов для новых клиентов из-за беспрецедентного роста спроса, отмечается в статье.
При этом три четверти опрошенных психотерапевтов заявили, что они наблюдают ухудшение психического здоровья своих пациентов по сравнению с прошлым годом. И почти 90% из них назвали основной причиной различных расстройств растущее беспокойство британцев по поводу финансов. Кроме того, к числу наиболее заметных негативно влияющих на психическое здоровье факторов они отнесли обеспокоенность в отношении пандемии COVID-19 и обострившегося конфликта на Украине, сообщает Daily Mail.
Вполне вероятно, люди рассчитывали, что состояние психического здоровья в этом году должно было улучшиться, когда пандемия COVID-19 завершится. Однако реальная ситуация оказалась иной, отметила в интервью Daily Mail Фиона Баллантин Дайкс, заместитель исполнительного директора Британской ассоциации консультирования и психотерапии. «Но мы как психотерапевты видим глубокое влияние, которое социальные, экономические и глобальные проблемы оказывают на благополучие населения», — подчеркнула она.
По данным Фонда психического здоровья, около 2 млн британцев регулярно проходят психологическую терапию. Исследования также показывают, что лечение, при котором пациенты рассказывают о своих проблемах специалисту по психическому здоровью, прошедшему специальное обучение, может быть очень эффективным для облегчения симптомов тревоги, депрессии и различных других проблем, связанных с психическим здоровьем, говорится в статье.
Психологическую терапию официально рекомендуется применять наряду с антидепрессантами в качестве стандартного лечения большинства проблем и расстройств психического характера. И по статистике, пандемия COVID-19 заметно увеличила количество британцев, нуждающихся в такой поддержке: каждый четвёртый психотерапевт отметил, что среди его пациентов был отмечен рост расстройств, связанных с пищевым поведением. В то время как каждый пятый рассказал, что наблюдает рост злоупотреблений различными психоактивными веществами, пишет Daily Mail.
Между тем в прошлом году количество направлений на лечение психических заболеваний в Англии, по официальным данным системы здравоохранения, достигло рекордного уровня. По статистике, в период с января по декабрь 2021 года было зафиксировано около 3,3 млн обращений за услугами психиатров среди взрослых и ещё более 1 млн случаев — среди лиц моложе 18 лет. В целом количество обращений британцев за психиатрической помощью выросло почти на 15% в период с 2019 по 2021 год, отмечается в статье.
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