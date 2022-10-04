Spectator: британцам не стоит винить во всех кризисах брексит — Франция оказалась с ними в одной лодке
После проведения референдума по брекситу и выхода Великобритании из состава Евросоюза она значительно отдалилась от Франции, а лидеры обеих стран начали активно критиковать друг друга. Но, несмотря на все эти политические разногласия, похоже, что во время нынешнего кризиса Великобритания и Франция оказались в одной лодке, пишет в статье для Spectator Джон Кейгер — бывший директор по исследованиям Департамента политики и международных отношений Кембриджского университета и биограф бывшего французского президента Раймона Пуанкаре.
Их лидеры и народы фактически стали братьями по несчастью, поскольку реальная ситуация в этих странах сейчас гораздо более схожа, чем когда-либо ранее, подчёркивается в статье. И экспертам сейчас даже трудно найти существенные различия между экономическими, финансовыми, социальными и политическими условиями, которые сложились за последнее время по обе стороны Ла-Манша.
Что касается политики, то правительство меньшинства Макрона вынуждено вести сложные переговоры практически по каждому законопроекту, стараясь убедить громогласную оппозицию. При этом Макрон также вынужден проводить трудовые реформы, обещанные в его недавнем предвыборном манифесте. «Он больше всего боится стать президентом — «хромой уткой», подобно Жаку Шираку на втором сроке после 1995 года», — отмечается в статье.
Как извечтно, Ширак распустил парламент в 1997 году, надеясь получить значительное большинство, однако в результате вынужден был кооперироваться с социалистами. Макрон на прошлой неделе также заявил, что распустит парламент, если его законопроект о пенсионной реформе столкнётся с вотумом недоверия парламента, как угрожают оппозиционные партии. Между тем его соперница Марин Ле Пен радостно приветствовала эту новость, надеясь, что выборы усилят позиции её движения и в конечном итоге могут вынудить Макрона назначить её премьер-министром, поясняет автор.
Политическая ситуация в Великобритании тоже не самая радужная: премьер-министр Лиз Трасс находится в относительной изоляции даже внутри своей партии, поскольку большинство депутатов-консерваторов не поддерживали её предвыборную кампанию. И всего лишь через несколько недель после вступления в должность британскому премьер-министру уже приходится сталкивается с растущим сопротивлением со стороны собственных однопартийцев.
Например, недавнее изменение налоговой ставки в 45 пенсов с трудом удалось провести в парламенте после того, как более десятка консерваторов заявили, что не поддержат эту меру. Если Трасс и дальше будет постоянно сталкиваться с таким же противодействием своей бюджетной политике, вполне возможно, что ей тоже придётся прибегнуть к некоторым радикальным мерам, принятым Макроном, прогнозирует автор.
При этом и Франция, и Великобритания в ближайшие месяцы столкнутся с новой волной забастовок, говорится в статье. После летнего затишья профсоюзы предприятий государственного сектора и железнодорожников вновь устроили на прошлой неделе общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы. И даже относительно «умеренные» профсоюзы теперь угрожают массовыми стачками, если Макрон продолжит свои трудовые реформы, говорится в статье.
Между тем в Великобритании практически во всех секторах экономики уже несколько месяцев продолжаются забастовки протеста против роста стоимости жизни, что приближает британцев к «французским привычкам» в этой сфере, отмечает автор. По его мнению, эти забастовки могут стать всё более политизированными, как уже происходит во Франции, если правительство Трасс попытается реализовать предложенную ранеее реформу, касающуюся профсоюзов и забастовок.
Кроме того, между двумя странами сейчас существует много экономических параллелей. Британская экономика, которая занимает второе место в Европе, как и французская, которая находится на третьем месте, в последнее время продолжают демонстрировать минимальный рост. Вполне вероятно, что Франция при этом спустится с шестого на седьмое место в мировом рейтинге по ВВП, пропуская вперёд Индию, в то время как Великобритания с трудом держится на пятом месте, однако разрыв между ними довольно незначительный.
То же самое происходит и с инфляцией, даже несмотря на то, что Франция лучше, чем Великобритания, пытается её контролировать. Инфляция во Франции составляет сейчас около 6,2%, в Великобритании — 9,8%, а в Германии — 10,9%, говорится в статье. Успехи Франции в этой области частично объясняются мудрым решением Макрона, который ещё в мае огранил цены на энергоносители, заставив национального поставщика электроэнергии EDF принять удар на себя, а также поручил правительству выделить миллиарды на субсидии для бизнеса и домохозяйств. И хотя это решение было принято в предвыборных целях, она сработало, констатирует автор.
«Играя в догонялки», правительство Трасс было вынуждено пойти по стопам Макрона и выделить в прошлом месяце специальный пакет «энергетической поддержки» для домашних хозяйств и бизнеса в размере £60 млрд. Это произошло одновременно с общим снижением налогов на десятки миллиардов фунтов стерлингов, и в результате государственный долг вскоре вырастет, прогнозирует автор. Хотя у Великобритании пока ещё есть некоторые основания для уверенности: отношение долга Великобритании к ВВП является самым низким в G7 — около 95%, и остается ниже, чем у Франции — 115%, сообщается в статье.
При этом и Великобритания, и Франция уже имеют рекордный дефицит платёжного баланса и непомерный бюджетный дефицит: Великобритания — 7,1%, Франция — 5%, и эти цифры лишь продолжают расти. Во Франции Макрон также неуклонно снижает максимальные ставки личного налога и налогов на бизнес, а также отказывается вводить налог на непредвиденные расходы, несмотря на протесты общественности. Он и его министр финансов Бруно ЛеМэр настаивают на том, что всё будет финансироваться за счёт экономического роста. Похоже, что эти меры вдохновили и Трасс, которая выбрала аналогичный финансовый пакет, хотя некоторые меры были явно непопулярны среди избирателей, отмечается в статье.
Таким образом, хотя британские и французские политики могут сами не признавать этого, между ситуацией в их странах сейчас существует поразительное сходство, подчёркивает автор. По его мнению, попытки списать все нынешние беды Великобритании на брексит бесполезны: сторонникам этой идеи пора осознать, что многие проблемы, стоящие перед страной, сейчас разделяет и Франция. «Обе страны переживают схожие макроэкономические и финансовые проблемы — и к сожалению, идут по одному и тому же политическому пути», — заключает Кейгер.
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