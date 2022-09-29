France 2: в Париже из-за забастовок нарушена работа скоростного метро и пригородных электричек
АНН-КЛЭР ПУАНЯР, ведущая France 2: Таким образом, правительство медлит, и это объяснимо: сегодня начинается день общенациональной забастовки. В ней по призыву Всеобщей конфедерации труда, Объединённой федерации профсоюзов и профсоюза «Солидарность» принимают участие работающие граждане, пенсионеры, учителя. По данным источника из профсоюзов, сегодня к протестам планировало присоединиться 20 процентов преподавателей.
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