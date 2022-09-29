France 2: в Париже из-за забастовок нарушена работа скоростного метро и пригородных электричек

Общенациональная забастовка представителей различных профессий во Франции нарушила работу общественного транспорта в Париже, сообщает France 2. Значительно увеличились интервалы движения на множестве линий скоростного метро в столице, а также отменено 40% пригородных электричек.

АНН-КЛЭР ПУАНЯР, ведущая France 2: Таким образом, правительство медлит, и это объяснимо: сегодня начинается день общенациональной забастовки. В ней по призыву Всеобщей конфедерации труда, Объединённой федерации профсоюзов и профсоюза «Солидарность» принимают участие работающие граждане, пенсионеры, учителя. По данным источника из профсоюзов, сегодня к протестам планировало присоединиться 20 процентов преподавателей.

ТОМА СОТТО, ведущий France 2: Нарушения работы в школе, но также и на транспорте.

АНН-КЛЭР ПУАНЯР: Себастьян Тома, вы сейчас находитесь перед станцией Данфер-Рошро скоростного метро RER в Париже. Этим утром пассажирам сложно?

СЕБАСТЬЯН ТОМА, корреспондент: Совершенно верно, особенно пассажирам RER B — стратегически важной линии скоростного метро, обслуживающей около миллиона человек в Парижском регионе и, главным образом, соединяющей аэропорты. Так что если вы хотите попасть в аэропорт, используя линию RER B, уточните информацию, потому что в северной части ходит только каждый второй состав, а в южной — только три из четырёх. Имейте также в виду, что работа сети RER в Парижском регионе нарушена везде, кроме линий A и E.

Напротив, парижское метро и скоростные поезда работают в обычном режиме. В то же время забастовка во всех отраслях за повышение заработной платы затронула также пригородные поезда. Согласно прогнозу SNCF (Национальной компании французских железных дорог. — ИноТВ), будет ходить 60 процентов поездов. Проще всего узнать, не отменён ли ваш, — забить в строке поиска в браузере: «Информация о работе SNCF», и вы должны получить актуальную информацию.

