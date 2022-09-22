Le Figaro: в некоторых городах Франции пользоваться общественным транспортом всё опаснее

После передышки времён пандемии коронавируса преступность в общественном транспорте вновь набирает обороты во Франции, сообщает Le Figaro. Так, в Лионе и его пригороде количество нападений и краж в автобусах, метро и поездах увеличилось в полтора раза. Даже в городах, где статистика показывает улучшение ситуации, работники транспорта жалуются на отсутствие безопасности, пишет газета.

Благодаря коронавирусным ограничениям 2020 год выдался необычно спокойным с точки зрения преступности в общественном транспорте во Франции, однако в 2021 году хулиганы наверстали упущенное в автобусах, трамваях, метро, а также на вокзалах и в поездах, пишет Le Figaro.

В среднем количество нападений и краж в транспорте увеличилось на 4% по всей стране. В день около 334 человек становятся жертвами таких преступлений, а в год — 122 тыс. Однако за этими цифрами кроются значительные различия в зависимости от местности, отмечает издание.

Первое место в списке муниципалитетов, где проблема преступности стоит наиболее остро, занял пригород Лиона Вийёрбан (здесь прирост случаев нападения составил 53%) и сам Лион, где количество преступлений в общественном транспорте выросло на 45%. Как подчёркивает газета, с Сент-Этьеном на третьем месте тройка «лидеров» списка состоит исключительно из городов региона Рона-Альпы.

В Париже в 2021 году ситуация немного улучшилась: число преступлений в транспорте снизилось на 5% по сравнению с 2020 годом, когда изоляция и отсутствие туристов уже привели к значительному улучшению ситуации по сравнению с 2019 годом. В 2021 году жалобы, касающиеся Парижа, составили лишь 43% от общего числа жалоб, зарегистрированных во Франции. Годом ранее их было 47%.

Гренобль считается городом, в котором преступность снизилась самым значительным образом: на 32% за год. Однако водители и сотрудники транспортных профсоюзов считают, что эти цифры сильно занижены, а подача жалоб не носит систематического характера.